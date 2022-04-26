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  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Produkcja zakończona

Philips AventButelka antykolkowa dla niemowląt

SCF816/17

4.9
| (140) Opinie | 98% poleca ten produkt
Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Nasza butelka antykolkowa jest zaprojektowana tak, aby powietrze nie dostawało się do brzuszka dziecka, co pozwala ograniczyć występowanie kolek i uczucia dyskomfortu oraz zminimalizować liczbę przerw podczas karmienia. Dzięki wbudowanemu zaworowi antykolkowemu powietrze jest odprowadzane poza brzuszek dziecka.
Poznaj wszystkie korzyści

Opracowano z myślą o uniknięciu przerw podczas karmienia

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 1 butelka

  • 330 ml

  • Smoczek o średnim wypływie

  • 3m+

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

140

Opinie

98%

poleca ten produkt

2

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Zalety

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Zalety

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Solidne wykonanie i jakość

Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.

Zalety

wygląd, jakość wykonania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.

  3. Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.

  4. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.