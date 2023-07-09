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  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
  • Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie

AdvancedBlender parowy 2 w 1

SCF870/20

4.8
| (336) Opinie | 97% poleca ten produkt
Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie
Dzięki urządzeniu do gotowania na parze z blenderem 2 w 1 Philips Avent z łatwością przyrządzisz pożywne domowe posiłki. Najpierw ugotuj na parze owoce, warzywa, rybę lub mięso, a następnie podnieś i obróć do góry dnem dzbanek, aby zmiksować całą zawartość. Nie trzeba przekładać jedzenia!
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

Urządzenie do przygotowania zdrowych, pożywnych posiłków dla dzieci

Zdrowe gotowanie na parze i łatwe miksowanie

  • Zdrowe gotowanie na parze

  • Gotowanie na parze i miksowanie w jednym dzbanku

  • Łatwa obsługa i czyszczenie

  • Wprowadzanie pokarmów — porady i przepisy

Unikalny sposób na zdrowe gotowanie na parze

Unikalny sposób na zdrowe gotowanie na parze

Gotowanie na parze to zdrowy sposób przygotowywania jedzenia. Nasza wyjątkowa technologia sprawia, że para przepływa z dołu do góry — wszystkie składniki są równomiernie ugotowane bez konieczności doprowadzania do wrzenia. Pozwala to zachować smak, konsystencję i wilgotność składników do momentu miksowania.

Od gotowania na parze do miksowania — wszystko w jednym praktycznym dzbanku

Od gotowania na parze do miksowania — wszystko w jednym praktycznym dzbanku

W jednym dzbanku znajdziesz wszystko, czego potrzeba, aby przygotować pożywne jedzenie dla dziecka. Kiedy składniki są już ugotowane na parze, wystarczy unieść dzbanek, obrócić go do góry dnem i zablokować w odpowiednim miejscu, aby zmiksować składniki do wybranej konsystencji.

Od przecierów do większych kawałków — na każdy etap rozwoju dziecka

Od przecierów do większych kawałków — na każdy etap rozwoju dziecka

Od bardzo drobno zmiksowanych owoców i warzyw przez dołączanie mięsa, ryb i roślin strączkowych po podawanie większych kawałków. Nasze urządzenie 2 w 1 umożliwia przygotowanie zdrowego, zróżnicowanego jedzenia na każdym etapie rozwoju dziecka.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

336

Opinie

97%

poleca ten produkt

09/07/2023

Polska

Polska

To idealne urządzenie dla każdej mamy

Urządzenie sprawdza się rewelacyjnie przy rozszerzaniu diety. Jest w stanie przygotować posiłek w niecałe 30 min w jednym naczyniu a dodatkowo dzięki funcji blendowania warzywa, owoce czy mięso są miksowane na jednolitą konsystencję, co sprawia, że maluszek chetnie próbuje nowych smaków

Zalety

Funkcjonalność, czas przygotowania, design

Wady

Brak książki z przepisami preferowanej dla danego urządzenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent

05/12/2018

Polska

Polska

SUPER

Nie wiem czemu kupiłam go tak późno. Świetna sprawa przy wybrednym maluchu. Gotowanie i blendowanie w jednym naczyniu co jest dużym plusem bo jest mało mycia Polecam !!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent

19/06/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

naprawdę wygodny i bezproblematyczny

Swietnie sprawdza się w przygotowywaniu pierwszych małych porcji dla dziecka. łatwość użytkowania, mycia przemawia na plus. Jedynym minusem jest to że przy 3 myciu nie wiadomo kiedy "zginęła" cieniutka i przejrzysta gumka na zaworku od pary. (odpada zdecydowanie zbyt łatwo). Po 4 użytkowaniu zauważyłam wewnątrz pokrywki lekkie przebarwienia od marchewki. nie ujmuje to jednak funkcjonalności urządzeniu. Obsługa super, pożyteczność super. ogólnie polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku. 