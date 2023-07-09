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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Zdrowe gotowanie na parze
Gotowanie na parze i miksowanie w jednym dzbanku
Łatwa obsługa i czyszczenie
Wprowadzanie pokarmów — porady i przepisy
Gotowanie na parze to zdrowy sposób przygotowywania jedzenia. Nasza wyjątkowa technologia sprawia, że para przepływa z dołu do góry — wszystkie składniki są równomiernie ugotowane bez konieczności doprowadzania do wrzenia. Pozwala to zachować smak, konsystencję i wilgotność składników do momentu miksowania.
W jednym dzbanku znajdziesz wszystko, czego potrzeba, aby przygotować pożywne jedzenie dla dziecka. Kiedy składniki są już ugotowane na parze, wystarczy unieść dzbanek, obrócić go do góry dnem i zablokować w odpowiednim miejscu, aby zmiksować składniki do wybranej konsystencji.
Od bardzo drobno zmiksowanych owoców i warzyw przez dołączanie mięsa, ryb i roślin strączkowych po podawanie większych kawałków. Nasze urządzenie 2 w 1 umożliwia przygotowanie zdrowego, zróżnicowanego jedzenia na każdym etapie rozwoju dziecka.
4.8
z 5
336
Opinie
97%
poleca ten produkt
JuliaiTymonek
09/07/2023
Polska
To idealne urządzenie dla każdej mamy
Urządzenie sprawdza się rewelacyjnie przy rozszerzaniu diety. Jest w stanie przygotować posiłek w niecałe 30 min w jednym naczyniu a dodatkowo dzięki funcji blendowania warzywa, owoce czy mięso są miksowane na jednolitą konsystencję, co sprawia, że maluszek chetnie próbuje nowych smaków
Zalety
Funkcjonalność, czas przygotowania, design
Wady
Brak książki z przepisami preferowanej dla danego urządzenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent
Marta2989
05/12/2018
Polska
SUPER
Nie wiem czemu kupiłam go tak późno. Świetna sprawa przy wybrednym maluchu. Gotowanie i blendowanie w jednym naczyniu co jest dużym plusem bo jest mało mycia Polecam !!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent
yene
19/06/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
naprawdę wygodny i bezproblematyczny
Swietnie sprawdza się w przygotowywaniu pierwszych małych porcji dla dziecka. łatwość użytkowania, mycia przemawia na plus. Jedynym minusem jest to że przy 3 myciu nie wiadomo kiedy "zginęła" cieniutka i przejrzysta gumka na zaworku od pary. (odpada zdecydowanie zbyt łatwo). Po 4 użytkowaniu zauważyłam wewnątrz pokrywki lekkie przebarwienia od marchewki. nie ujmuje to jednak funkcjonalności urządzeniu. Obsługa super, pożyteczność super. ogólnie polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF870/22 Parowar i blender w jednym Avent
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku.