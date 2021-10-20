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Philips Avent SCY100/01 Anti-colic baby bottle
Produkcja zakończona
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SCY100/01
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Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Dlaczego nasadka butelki antykolkowej Avent ma otwory?
Czy mogę używać butelki antykolkowej Philips Avent bez nakładki AirFree?
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Dlaczego nakładka AirFree jest dobra dla mojego dziecka?
AventPierścień mocujący butelki do karmienia
AventZakrętka butelki
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia