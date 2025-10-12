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  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Philips AventSmoczek antykolkowy

SCY761/02

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Nasz smoczek antykolkowy z wypływem 1 ma zintegrowany zawór, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do brzuszka dziecka, i jest zalecany dla noworodków.
Poznaj wszystkie korzyści

Zaprojektowany z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 2 sztuki

  • 1 prędkości

  • 0m+

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu*. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki. Tym sposobem zatrzymuje powietrze daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.

Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przysysaniu

Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przysysaniu

Smoczek nie zapada się, co zapewnia jego przyssanie i karmienie bez przerw.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Przypisy

  1. W wieku 2 tygodni niemowlęta karmione butelką Philips Avent wykazywały mniej objawów kolki oraz znacznie mniej niepokoju w nocy w porównaniu z niemowlętami karmionymi butelką innej marki. Konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się, a tym samym wciąganiu powietrza i przerwom w karmieniu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Czym są kolki i jak wpływają na niemowlęta? Kolki są częściowo spowodowane połykaniem powietrza podczas karmienia, co powoduje dyskomfort w układzie pokarmowym niemowlęcia. Objawy obejmują płacz, niepokój, wzdęcia i ulewanie pokarmu.

  2. W porównaniu z poprzednim opakowaniem.

  3. Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.

  4. Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011.