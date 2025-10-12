W wieku 2 tygodni niemowlęta karmione butelką Philips Avent wykazywały mniej objawów kolki oraz znacznie mniej niepokoju w nocy w porównaniu z niemowlętami karmionymi butelką innej marki. Konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się, a tym samym wciąganiu powietrza i przerwom w karmieniu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Czym są kolki i jak wpływają na niemowlęta? Kolki są częściowo spowodowane połykaniem powietrza podczas karmienia, co powoduje dyskomfort w układzie pokarmowym niemowlęcia. Objawy obejmują płacz, niepokój, wzdęcia i ulewanie pokarmu.