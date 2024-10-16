Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
2 sztuki
4 prędkości
6m+
Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu*. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki. Tym sposobem zatrzymuje powietrze daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.
Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
Smoczek nie zapada się, co zapewnia jego przyssanie i karmienie bez przerw.
5.0
z 5
14
Opinie
100%
poleca ten produkt
Ibn S
16/10/2024
România
Recenzie din campanie Philips
Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici
Cris111
16/10/2024
România
Produsul are caracteristici excelente
Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici
Beea202
16/10/2024
România
Recomand
Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici
W wieku 2 tygodni niemowlęta karmione butelką Philips Avent wykazywały mniej objawów kolki oraz znacznie mniej niepokoju w nocy w porównaniu z niemowlętami karmionymi butelką innej marki. Konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się, a tym samym wciąganiu powietrza i przerwom w karmieniu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Czym są kolki i jak wpływają na niemowlęta? Kolki są częściowo spowodowane połykaniem powietrza podczas karmienia, co powoduje dyskomfort w układzie pokarmowym niemowlęcia. Objawy obejmują płacz, niepokój, wzdęcia i ulewanie pokarmu.
W porównaniu z poprzednim opakowaniem.
Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.
Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011.