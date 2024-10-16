ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Philips AventSmoczek antykolkowy

SCY764/02

5
| (14) Opinie | 100% poleca ten produkt
Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Nasz smoczek antykolkowy z wypływem 4 ma zintegrowany zawór, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do brzuszka dziecka, i jest zalecany dla niemowląt od 6. miesiąca życia.
Poznaj wszystkie korzyści

Zaprojektowany z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 2 sztuki

  • 4 prędkości

  • 6m+

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu*. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki. Tym sposobem zatrzymuje powietrze daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.

Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przysysaniu

Kształt smoczka zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przysysaniu

Smoczek nie zapada się, co zapewnia jego przyssanie i karmienie bez przerw.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

14

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

16/10/2024

România

România

Recenzie din campanie Philips

Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici

16/10/2024

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici

16/10/2024

România

România

Recomand

Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCY764/02 Tetină anti-colici

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W wieku 2 tygodni niemowlęta karmione butelką Philips Avent wykazywały mniej objawów kolki oraz znacznie mniej niepokoju w nocy w porównaniu z niemowlętami karmionymi butelką innej marki. Konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się, a tym samym wciąganiu powietrza i przerwom w karmieniu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Czym są kolki i jak wpływają na niemowlęta? Kolki są częściowo spowodowane połykaniem powietrza podczas karmienia, co powoduje dyskomfort w układzie pokarmowym niemowlęcia. Objawy obejmują płacz, niepokój, wzdęcia i ulewanie pokarmu.

  2. W porównaniu z poprzednim opakowaniem.

  3. Na podstawie globalnej rocznej sprzedaży opakowań ze smoczkami, przy użyciu wagi netto plastikowego opakowania ze smoczkiem.

  4. Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011.