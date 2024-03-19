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Produkcja zakończona

Philips AventSCY900/00 Natural baby bottle

SCY900/00

4.9
| (288) Opinie | 99% poleca ten produkt
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Opinie

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4.9

z 5

288

Opinie

99%

poleca ten produkt

2

19/03/2024

Polska

Polska

Jedyny smoczek jaki akceptuje mój Bobas

Jako ze w grudniu spodziewałam się swojego pierwszego dziecka, musiałam dokonać wyboru w kwestii butelki i smoczka. Trochę przypadkowo wybór stanął na marce Phillips Avent - była dołączana do podgrzewacza który wybrałam. Jestem bardzo zadowolona z wyboru. Mleko leci tylko wtedy gdy dziecko ssie a więc się nie zalewa. Mój Syn nie ma również kolek, uważam że wybór smoczka w tym pomógł. Probowalalismy w międzyczasie używać smoczków innych film które otrzymaliśmy od znajomych i rodziny ale dziecko się krztusiło i zalewało. Obrót butelki powodował że mleko wylatywało samoczynnie i wszystko było w mleku. Polecam każdemu smoczki Phillips Avent. Moje kolejne dzieci również będą z nich korzystać:)

Zalety

Mleko nie leci samoczynnie że smoczka, dziecko się nie krztusi. Jeśli butelka się przewróci, nic z niej nie wylatuje dziękuję czemu w domu zachawany jest porządek

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

10/08/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra!

Butelka się sprawdza, oby tak dalej! Zamówienie ekspresowo zrealizowane.

Zalety

Solidna, wolny przepływ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

16/07/2023

Polska

Polska

Ten produkt jest warty uwagi i godny polecenia

Bardzo jestem zadowolona z tych butelek ponieważ są one bezkolkowe i moja córka załapała za pierwszym razem i innej nie chciała.

Zalety

Są bardzo dobre

Wady

Bez wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY900/01 Butelka dla niemowląt

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie