ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

Philips Avent Natural ResponseButelka dla niemowląt

SCY903/03

4.9
| (326) Opinie | 98% poleca ten produkt
Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
Smoczek Natural Response uwalnia mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niczym pierś, pozwala niemowlęciu pić mleko w jego własnym tempie, ułatwiając połączenie karmienia piersią z karmieniem butelką. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek imitujący pierś

Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

  • 3 butelki

  • 260 ml

  • Smoczek o średnim wypływie

  • 3-6 mies.

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

326

Opinie

98%

poleca ten produkt

30/06/2025

Polska

Polska

ten produkt posiada doskonałe funkcję

Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt Super butelka, polecam serdecznie. warto kupić

Zalety

Produkt spełnił moje oczekiwania

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt

03/03/2025

Polska

Polska

Przepiękny motyw butelki Philips Avent

Butelka Philips Avent Natural Response z motywem żyrafy to urocza i w pełni funkcjonalna butelka dla maluszka mniejszego jak i już większego. Skala pojemności butelki jest bardzo czytelna, butelka jest naprawdę pięknych ergonomicznych kształtów co pozwala maluszkom na odpowiednie chwycenie butelki i samodzielne jej trzymanie. Motyw z żyrafami przypomina mi moje lata młodości , żyrafy są urocze i nie ścierają się z butelki. Córeczce jak widać na zdjęciu bardzo bardzo odpowiadało trzymanie butelki , jeszcze przed nią kawałeczek drogi, by nauczyła się samodzielnie trzymać butelkę w odpowiedni sposób. Butelka godna polecenia!

Zalety

Ergonomiczny kształt, piękny motyw, duża pojemność butelki, widoczne nieścieralne napisy

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa

26/02/2025

Polska

Polska

Najlepsza butelka dla dziecka

Używamy zarówno przy pierwszym jak i przy drugim dziecku i jest to najlepsza butelka. Super nam się sprawdza, mamy klasyczne teraz ta z wzorem żyrafy jest śliczna. Idealna pojemność i dla noworodka bo szybko potrzebuje pić więcej i dla większego bobasa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011