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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
3 butelki
260 ml
Smoczek o średnim wypływie
3-6 mies.
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
4.9
z 5
326
Opinie
98%
poleca ten produkt
halshka4
30/06/2025
Polska
ten produkt posiada doskonałe funkcję
Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt Super butelka, polecam serdecznie. warto kupić
Zalety
Produkt spełnił moje oczekiwania
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/01 Butelka dla niemowląt
AnePio
03/03/2025
Polska
Przepiękny motyw butelki Philips Avent
Butelka Philips Avent Natural Response z motywem żyrafy to urocza i w pełni funkcjonalna butelka dla maluszka mniejszego jak i już większego. Skala pojemności butelki jest bardzo czytelna, butelka jest naprawdę pięknych ergonomicznych kształtów co pozwala maluszkom na odpowiednie chwycenie butelki i samodzielne jej trzymanie. Motyw z żyrafami przypomina mi moje lata młodości , żyrafy są urocze i nie ścierają się z butelki. Córeczce jak widać na zdjęciu bardzo bardzo odpowiadało trzymanie butelki , jeszcze przed nią kawałeczek drogi, by nauczyła się samodzielnie trzymać butelkę w odpowiedni sposób. Butelka godna polecenia!
Zalety
Ergonomiczny kształt, piękny motyw, duża pojemność butelki, widoczne nieścieralne napisy
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa
mommy.m
26/02/2025
Polska
Część promocji
Najlepsza butelka dla dziecka
Używamy zarówno przy pierwszym jak i przy drugim dziecku i jest to najlepsza butelka. Super nam się sprawdza, mamy klasyczne teraz ta z wzorem żyrafy jest śliczna. Idealna pojemność i dla noworodka bo szybko potrzebuje pić więcej i dla większego bobasa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCY903/67 Butelka dla niemowląt z decorem żyrafa
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011