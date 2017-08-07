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  • Twoja golarka jak nowa
  • Twoja golarka jak nowa
  • Twoja golarka jak nowa
  • Twoja golarka jak nowa

Produkcja zakończona

Głowice golące

SH70/50

3.4
| (24) Opinie
Twoja golarka jak nowa
W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarki Shaver series 7000.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Twoja golarka jak nowa

  • Zaprzestano produkcji

  • Kup element golący SH71

Wymienne głowice do golarek Shaver series 7000

Wymienne głowice do golarek Shaver series 7000

Wymienne głowice SH70 pasują do golarek Shaver series 7000 (S7xxx) i Star Wars SW7700.

Ostrza GentleTrack zapewniają dokładne, przyjazne dla skóry golenie

Ostrza GentleTrack zapewniają dokładne, przyjazne dla skóry golenie

Nowe ostrza wygodnie przycinają włosy w najbardziej optymalnej pozycji, co zmniejsza podrażnienia powodowane przez szarpnięcia i naciskanie.

Golarka Super Lift & Cut zapewnia komfortowe i dokładne golenie

Golarka Super Lift & Cut zapewnia komfortowe i dokładne golenie

System podwójnych ostrzy unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.4

z 5

24

Opinie

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

20/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały

Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

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