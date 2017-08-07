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Produkcja zakończona
SH70/50
Zaprzestano produkcji
Kup element golący SH71
Wymienne głowice SH70 pasują do golarek Shaver series 7000 (S7xxx) i Star Wars SW7700.
Nowe ostrza wygodnie przycinają włosy w najbardziej optymalnej pozycji, co zmniejsza podrażnienia powodowane przez szarpnięcia i naciskanie.
System podwójnych ostrzy unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
3.4
z 5
24
Opinie
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
grzechu1000
20/12/2015
Polska
Ten produkt jest doskonały
Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące