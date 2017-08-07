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Produkcja zakończona
SH70/70
Zaprzestano produkcji
Kup element golący SH71
Ulepszone rozwiązanie znacznie ułatwia konserwację golarki Philips. Nowy format umożliwia montaż głowic golących w dwóch krokach, co ułatwia dokładne czyszczenie golarki i optymalizuje golenie.
1. Zdejmij głowicę golącą. 2. Wymień głowicę golącą na nową. 3. Aby zresetować golarkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ponad 5 sekund.
Najnowsze golarki firmy Philips są wyposażone w funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących w postaci symbolu elementu golącego. W odpowiednim momencie symbol zaczyna świecić, informując, że głowice wymagają wymiany.
3.4
z 5
24
Opinie
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
grzechu1000
20/12/2015
Polska
Ten produkt jest doskonały
Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips