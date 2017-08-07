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  • SH70 został zastąpiony SH71
  • SH70 został zastąpiony SH71
  • SH70 został zastąpiony SH71
  • SH70 został zastąpiony SH71
  • SH70 został zastąpiony SH71
  • SH70 został zastąpiony SH71
  • SH70 został zastąpiony SH71
  • SH70 został zastąpiony SH71

Produkcja zakończona

Element golący

SH70/70

3.4
| (24) Opinie
SH70 został zastąpiony SH71
W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarek Shaver Series 7000 i SensoTouch 3D.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

SH70 został zastąpiony SH71

  • Zaprzestano produkcji

  • Kup element golący SH71

Najłatwiejszy sposób na utrzymanie doskonałego stanu golarki

Najłatwiejszy sposób na utrzymanie doskonałego stanu golarki

Ulepszone rozwiązanie znacznie ułatwia konserwację golarki Philips. Nowy format umożliwia montaż głowic golących w dwóch krokach, co ułatwia dokładne czyszczenie golarki i optymalizuje golenie.

Przypomnienie o wymianie końcówki

Przypomnienie o wymianie końcówki

1. Zdejmij głowicę golącą. 2. Wymień głowicę golącą na nową. 3. Aby zresetować golarkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ponad 5 sekund.

Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Najnowsze golarki firmy Philips są wyposażone w funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących w postaci symbolu elementu golącego. W odpowiednim momencie symbol zaczyna świecić, informując, że głowice wymagają wymiany.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.4

z 5

24

Opinie

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

20/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały

Jeśli chodzi o opinie to jak człowiek mógł tyle lat żyć bez takiego sprzętu ,polecam super sprawa .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH70/50 Głowice golące

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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips