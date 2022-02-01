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  • Twoja golarka jak nowa

Shaver series 9000Głowice golące

SH90/60

5
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt
Twoja golarka jak nowa
W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarki Shaver series 9000.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Twoja golarka jak nowa

  • Ostrza V-Track Precision PRO

  • Zgodność z S9000 (S9xxx)

  • Zgodność z Star Wars SW97xx

  • Zgodność z Star Wars SW67xx

Wymienne głowice do golarek Shaver series 9000

Wymienne głowice do golarek Shaver series 9000

Wymienne głowice SH90 pasują do golarek Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) oraz Star Wars SW9700 i SW6700.

Nasz najlepszy system golący 1–3-dniowy zarost

Nasz najlepszy system golący 1–3-dniowy zarost

Uzyskaj doskonałe rezultaty golenia — ostrza V-Track Precision PRO delikatnie układają każdy włos jedno-, dwu- a nawet trzydniowego zarostu w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry*, dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra była w pełni ogolona.

Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Najnowsze golarki firmy Philips są wyposażone w funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących w postaci symbolu elementu golącego. W odpowiednim momencie symbol zaczyna świecić, informując, że głowice wymagają wymiany.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Zalety

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Zalety

Oryginał bardzo dobrej jakości

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Zalety

Rychlost a kvalita

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips