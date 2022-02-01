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Raty 3x0% z Klarna
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Ostrza V-Track Precision PRO
Zgodność z S9000 (S9xxx)
Zgodność z Star Wars SW97xx
Zgodność z Star Wars SW67xx
Wymienne głowice SH90 pasują do golarek Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) oraz Star Wars SW9700 i SW6700.
Uzyskaj doskonałe rezultaty golenia — ostrza V-Track Precision PRO delikatnie układają każdy włos jedno-, dwu- a nawet trzydniowego zarostu w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry*, dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra była w pełni ogolona.
Najnowsze golarki firmy Philips są wyposażone w funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących w postaci symbolu elementu golącego. W odpowiednim momencie symbol zaczyna świecić, informując, że głowice wymagają wymiany.
5.0
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Zalety
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Zalety
Oryginał bardzo dobrej jakości
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Zalety
Rychlost a kvalita
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips