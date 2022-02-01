ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • SH90 został zastąpiony SH91
  • SH90 został zastąpiony SH91
  • SH90 został zastąpiony SH91
  • SH90 został zastąpiony SH91
  • SH90 został zastąpiony SH91
  • SH90 został zastąpiony SH91
  • SH90 został zastąpiony SH91
  • SH90 został zastąpiony SH91

Produkcja zakończona

Głowice golące

SH90/70

5
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt
SH90 został zastąpiony SH91
W ciągu dwóch lat głowice golarki usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosów. Wymień głowice i na nowo ciesz się pełną wydajnością. Głowice pasują do golarki Shaver series 9000.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

SH90 został zastąpiony SH91

  • Zaprzestano produkcji

  • Zamiast tego kup SH91

Najłatwiejszy sposób na utrzymanie doskonałego stanu golarki

Najłatwiejszy sposób na utrzymanie doskonałego stanu golarki

Ulepszone rozwiązanie znacznie ułatwia konserwację golarki Philips. Nowy format umożliwia montaż głowic golących w dwóch krokach, co ułatwia dokładne czyszczenie golarki i optymalizuje golenie.

Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Wymień głowice golące w zaledwie dwóch krokach

Najnowsze golarki firmy Philips są wyposażone w funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących w postaci symbolu elementu golącego. W odpowiednim momencie symbol zaczyna świecić, informując, że głowice wymagają wymiany.

Łatwa wymiana głowic

Łatwa wymiana głowic

1. Zdejmij uchwyt głowicy golącej. 2. Wymień głowice golące na nowe. 3. Załóż ponownie uchwyt głowicy golącej. 4. Aby zresetować golarkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ponad 5 sekund.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Zalety

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Zalety

Oryginał bardzo dobrej jakości

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Zalety

Rychlost a kvalita

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips