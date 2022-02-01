Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Zaprzestano produkcji
Zamiast tego kup SH91
Ulepszone rozwiązanie znacznie ułatwia konserwację golarki Philips. Nowy format umożliwia montaż głowic golących w dwóch krokach, co ułatwia dokładne czyszczenie golarki i optymalizuje golenie.
Najnowsze golarki firmy Philips są wyposażone w funkcję przypomnienia o wymianie głowic golących w postaci symbolu elementu golącego. W odpowiednim momencie symbol zaczyna świecić, informując, że głowice wymagają wymiany.
1. Zdejmij uchwyt głowicy golącej. 2. Wymień głowice golące na nowe. 3. Załóż ponownie uchwyt głowicy golącej. 4. Aby zresetować golarkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ponad 5 sekund.
5.0
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Zalety
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Zalety
Oryginał bardzo dobrej jakości
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Głowice golące
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Zalety
Rychlost a kvalita
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH90/70 Holicí hlavy
W porównaniu z poprzednim modelem firmy Philips