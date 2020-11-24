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Produkcja zakończona
SHB2505WT/10
Nie zatrzymuj muzyki
Możesz wszystko, gdy masz przy sobie swoją muzykę. Te bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless zapewniają wspaniały dźwięk i nawet 20 godzin odtwarzania dzięki przenośnemu etui z funkcją ładowania. Dwukrotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego pozwala obudzić asystenta głosowego telefonu.
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.
Bluetooth®
Biały
6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.
Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach. Miękkie, gumowe wykończenie słuchawek zapewnia idealne dopasowanie do kształtu ucha zewnętrznego. Wymienne gumowe nasadki douszne słuchawek gwarantują doskonałą szczelność i dają pewność, że nie umknie Ci żaden dźwięk.
4.9
z 5
16
Opinie
100%
poleca ten produkt
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakosc, cena
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Data użycia 2019-10-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Data użycia 2019-10-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Pracownik Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Lary27
22/11/2020
Polska
Godne polecenia
Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki