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Produkcja zakończona

2000 seriesSłuchawki

SHB2505WT/10

4.9

| (16) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Nie zatrzymuj muzyki

Możesz wszystko, gdy masz przy sobie swoją muzykę. Te bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless zapewniają wspaniały dźwięk i nawet 20 godzin odtwarzania dzięki przenośnemu etui z funkcją ładowania. Dwukrotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego pozwala obudzić asystenta głosowego telefonu.

Poznaj wszystkie korzyści

Nie zatrzymuj muzyki

  • Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

  • Bluetooth®

  • Biały

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wspaniały dźwięk, mocne basy.

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.

Tryb mono umożliwiający odtwarzanie w jednej słuchawce

Miękkie, gumowe wykończenie; dokładne i wygodne dopasowanie

Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach. Miękkie, gumowe wykończenie słuchawek zapewnia idealne dopasowanie do kształtu ucha zewnętrznego. Wymienne gumowe nasadki douszne słuchawek gwarantują doskonałą szczelność i dają pewność, że nie umknie Ci żaden dźwięk.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

16

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakosc, cena

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Data użycia 2019-10-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Data użycia 2019-10-24

24/11/2020

Polska

Polska

Pracownik Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

22/11/2020

Polska

Polska

Godne polecenia

Bardzo dobre słuchawki. Bateria długo trzyma. Czysty dźwięk.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie