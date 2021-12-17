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Produkcja zakończona

2000 seriesBezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

SHB2515BK/10

4.7

| (22) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Muzyka bez ograniczeń

Zaznaj prawdziwej swobody. Dzięki przenośnemu etui z funkcją ładowania bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless zapewniają aż 110 godzin odtwarzania. Ciesz się niezmiennie doskonałym brzmieniem i bezpośrednim dostępem do wirtualnego asystenta telefonu. Czy ktoś tu wspominał o długiej podróży?

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka bez ograniczeń

  • Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

  • Bluetooth®

  • Czarny

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wspaniały dźwięk, mocne basy.

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.

Tryb mono umożliwiający odtwarzanie w jednej słuchawce

Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth

Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po wyjęciu z etui. Po sparowaniu słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym zostały połączone.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

22

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2

17/12/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super brzmienie

słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie

Zalety

super brzmienie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Data użycia 2020-11-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Data użycia 2020-11-17

04/11/2021

Polska

Polska

DOSKONAŁE BRZMIENIE

SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ

Zalety

BRZEMIENIE CZAS PRACY

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Data użycia 2020-10-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Data użycia 2020-10-04

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakosc, cena

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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