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Produkcja zakończona
SHB2515BK/10
Muzyka bez ograniczeń
Zaznaj prawdziwej swobody. Dzięki przenośnemu etui z funkcją ładowania bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless zapewniają aż 110 godzin odtwarzania. Ciesz się niezmiennie doskonałym brzmieniem i bezpośrednim dostępem do wirtualnego asystenta telefonu. Czy ktoś tu wspominał o długiej podróży?
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.
Bluetooth®
Czarny
6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.
Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po wyjęciu z etui. Po sparowaniu słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym zostały połączone.
4.7
z 5
22
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kat99
17/12/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Zalety
super brzmienie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Data użycia 2020-11-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Data użycia 2020-11-17
TOLA25
04/11/2021
Polska
DOSKONAŁE BRZMIENIE
SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ
Zalety
BRZEMIENIE CZAS PRACY
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Data użycia 2020-10-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Data użycia 2020-10-04
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakosc, cena
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless