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Produkcja zakończona
SHB4305BK/00
Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja
Dokanałowe
6 godzin odtwarzania
Niezwykła wygoda
Wydajne przetworniki o średnicy 12,2 mm są zamknięte w eleganckiej, kompaktowej obudowie i generują naprawdę mocne basy, dzięki którym naprawdę poczujesz rytm.
6-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc wystarczającą do słuchania muzyki przez cały dzień.
Możesz łatwo sparować słuchawki z dowolnym urządzeniem Bluetooth w celu bezprzewodowego odtwarzania muzyki.
3.7
z 5
15
Opinie
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Zalety
bass, odporne na wodę, fajny design,
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Zalety
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Wady
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
BeeClean
17/06/2020
Polska
R E W E L A C J A!!,
Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM
Zalety
Jak w komentarzu
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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