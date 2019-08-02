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  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+

Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

SHB4385BK/00

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Poczuj moc. BASS+
Bezprzewodowe słuchawki Philips BASS+ True zapewniają mocne, głośne basy i całkowitą swobodę ruchów. Poczuj wolność i korzystaj ze stabilnego połączenia, bardzo długiego czasu pracy akumulatora oraz niewielkiego etui. Słuchawki zaprojektowano tak, by zapewniały stabilne dopasowanie.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj moc. BASS+

  • Przetw. o śr. 8,2 mm / zamknięta konst.

  • Dokanałowe

  • 6 + 6 godzin odtwarzania

  • Pewne dopasowanie

Trzy rozmiary nakładek zapewniają indywidualne dopasowanie

Trzy rozmiary nakładek zapewniają indywidualne dopasowanie

Silikonowe wkładki douszne występują w trzech rozmiarach, aby zapewnić lepsze, indywidualne dopasowanie.

Akumulator zapewnia 6-godzinny czas odtwarzania

Akumulator zapewnia 6-godzinny czas odtwarzania

Sześć godzin odtwarzania da Ci radość z muzyki przez długi czas. Etui do ładowania pozwoli wydłużyć te chwile o kolejne sześć godzin.

Przetworniki głośnika o średnicy 8,2 mm

Przetworniki głośnika o średnicy 8,2 mm

Słuchawki BASS+ posiadają przetworniki o średnicy 8,2 mm. Które zapewniają mocne i głośne basy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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Przypisy

  1. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych