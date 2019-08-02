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Produkcja zakończona
SHB4385BK/00
Przetw. o śr. 8,2 mm / zamknięta konst.
Dokanałowe
6 + 6 godzin odtwarzania
Pewne dopasowanie
Silikonowe wkładki douszne występują w trzech rozmiarach, aby zapewnić lepsze, indywidualne dopasowanie.
Sześć godzin odtwarzania da Ci radość z muzyki przez długi czas. Etui do ładowania pozwoli wydłużyć te chwile o kolejne sześć godzin.
Słuchawki BASS+ posiadają przetworniki o średnicy 8,2 mm. Które zapewniają mocne i głośne basy.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych