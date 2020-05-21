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Produkcja zakończona
SHB4405WT/00
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie basów.
Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.
Miękkie poduszki i nachylone przetworniki gwarantują długotrwały komfort.
5.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Zalety
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Wady
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Zweryfikowany kupujący
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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