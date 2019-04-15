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Produkcja zakończona
SHB5250BK/00
Przetworniki 14,2 mm/ otwarta konstr.
Douszne
Płaski przewód
Dzięki pokrytemu gumą reduktorowi naprężeń Flex-grip między słuchawkami i przewodem połączenie jest chronione przed uszkodzeniami powstającymi podczas wielokrotnego zginania, a przez to jego okres eksploatacji wydłuża się.
Konstrukcja produktu opiera się na geometrii uszu, zapewniając dokładne i wygodne dopasowanie do ucha.
Wysokiej jakości przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm są wyposażone w wyprowadzenie tonów niskich na słuchawkach, co zapewnia bogate brzmienie basów.
3.2
z 5
5
Opinie
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Cască Bluetooth
Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Irekcfn
27/08/2017
Polska
Wypadają z ucha.
Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.
Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych