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  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
  • Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk

Produkcja zakończona

Zestaw słuchawkowy Bluetooth

SHB5250BK/00

3.2
| (5) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk
Opracowane z myślą o bezprzewodowej swobodzie podczas ruchu słuchawki MyJam FreshTones BT firmy Philips są wyposażone w przetworniki 14,2 mm, które zapewniają mocne brzmienie basów. Są optymalnie dopasowane dzięki uwzględnieniu rzeczywistej geometrii uszu.
Poznaj wszystkie korzyści

Opracowane z myślą o geometrii uszu

Bezprzewodowa swoboda, potężny dźwięk

  • Przetworniki 14,2 mm/ otwarta konstr.

  • Douszne

  • Płaski przewód

Reduktor naprężeń na przewodzie Flex-grip zwiększa wytrzymałość i poprawia połączenie

Dzięki pokrytemu gumą reduktorowi naprężeń Flex-grip między słuchawkami i przewodem połączenie jest chronione przed uszkodzeniami powstającymi podczas wielokrotnego zginania, a przez to jego okres eksploatacji wydłuża się.

Opracowano z myślą o wygodzie i geometrii uszu

Opracowano z myślą o wygodzie i geometrii uszu

Konstrukcja produktu opiera się na geometrii uszu, zapewniając dokładne i wygodne dopasowanie do ucha.

Przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm zapewniają potężny dźwięk i bogate brzmienie basów

Przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm zapewniają potężny dźwięk i bogate brzmienie basów

Wysokiej jakości przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm są wyposażone w wyprowadzenie tonów niskich na słuchawkach, co zapewnia bogate brzmienie basów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.2

z 5

5

Opinie

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Cască Bluetooth

Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

27/08/2017

Polska

Polska

Wypadają z ucha.

Nieźle grają, niestety ergonomia słaba. Wypadają z ucha, połączenie z telefonem się urywa. Nie dla sportowców.

Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Przegląd ten został wykonany dla SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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