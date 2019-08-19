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  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
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  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność
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  • Bezprzewodowa wolność
  • Bezprzewodowa wolność

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SHC5200/10

3.7
| (9) Opinie
Bezprzewodowa wolność
Działanie bezprzewodowe sprawia, że możesz poruszać się po domu i słuchać muzyki. Lekka i bezprzewodowa konstrukcja słuchawek Philips SHC5200/10 pozwala nosić urządzenie przez długi czas.
Poznaj wszystkie korzyści

Słuchawki bezprzewodowe z możliwością ładowania

Bezprzewodowa wolność

  • Transmisja FM

  • Dopasowane słuchawki

  • Do 14 godzin odtwarzania

32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk

32-milimetrowy przetwornik głośnika jest niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy wejściowej.

Samoregulujący pałąk wewnętrzny

Typowe słuchawki nagłowne można regulować, rozszerzając lub skracając pałąk. To może być nieco irytujące, gdy musisz to robić za każdym razem. Te słuchawki dopasowują się automatycznie do kształtu i wielkości głowy użytkownika, zapewniając większy komfort podczas słuchania muzyki.

Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację.

Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

9

Opinie

3

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

15/06/2019

Polska

Polska

Super

Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Perfektní výrobek

Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.

Zalety

Minimální kazivost.

Wady

Zatím žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie