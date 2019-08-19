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SHC5200/10
Transmisja FM
Dopasowane słuchawki
Do 14 godzin odtwarzania
32-milimetrowy przetwornik głośnika jest niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy wejściowej.
Typowe słuchawki nagłowne można regulować, rozszerzając lub skracając pałąk. To może być nieco irytujące, gdy musisz to robić za każdym razem. Te słuchawki dopasowują się automatycznie do kształtu i wielkości głowy użytkownika, zapewniając większy komfort podczas słuchania muzyki.
Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.
3.7
z 5
9
Opinie
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Samon
15/06/2019
Polska
Super
Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
večik
13/02/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Perfektní výrobek
Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.
Zalety
Minimální kazivost.
Wady
Zatím žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka