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Produkcja zakończona
SHD8600UG/10
Wyraziste brzmienie — bezprzewodowo
Słuchawki SHD8600UG/10 dają swobodę oglądania telewizji i słuchania muzyki w całym domu. Transmisja cyfrowa gwarantuje nieskazitelny odbiór i doskonałe odtwarzanie dźwięku. Obrotowe elementy nauszne i samoregulujący pałąk wewnętrzny zapewniają dodatkowe dopasowanie i wygodę.
Nauszne
Czarny
Transmisja cyfrowa 2,4 GHz zapobiega kompresji i utracie danych pomiędzy nadajnikiem i słuchawkami. Sygnały cyfrowe zamieniane są na analogowe na końcu procesu transmisji. W rezultacie otrzymujemy niesamowitej jakości dźwięk z pięknym brzmieniem i minimalną utratą danych.
Akustycznie dostrojone głośniki zapewniają czysty i optymalny dźwięk o doskonałej wyrazistości, precyzyjnie odwzorowanych tonach wysokich i głębokich basach.
Wewnętrzny pałąk tych słuchawek Philips ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. Mechanizm automatycznie reguluje ustawienia, zapewniając wysoki komfort.
3.0
z 5
4
Opinie
Andrzejaaa
31/05/2012
Polska
polecam!
słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Tomasz17
07/11/2013
Polska
Produkt średniej jakości
Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
grex72
03/06/2015
Polska
Ten produkt ma wady materiałowe !!!
Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone