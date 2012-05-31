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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SHD8600UG/10

3

| (4) Opinie

Wyraziste brzmienie — bezprzewodowo

Słuchawki SHD8600UG/10 dają swobodę oglądania telewizji i słuchania muzyki w całym domu. Transmisja cyfrowa gwarantuje nieskazitelny odbiór i doskonałe odtwarzanie dźwięku. Obrotowe elementy nauszne i samoregulujący pałąk wewnętrzny zapewniają dodatkowe dopasowanie i wygodę.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowe cyfrowe

Wyraziste brzmienie — bezprzewodowo

  • Nauszne

  • Czarny

Krystalicznie czysta transmisja cyfrowa (2,4 GHz)

Transmisja cyfrowa 2,4 GHz zapobiega kompresji i utracie danych pomiędzy nadajnikiem i słuchawkami. Sygnały cyfrowe zamieniane są na analogowe na końcu procesu transmisji. W rezultacie otrzymujemy niesamowitej jakości dźwięk z pięknym brzmieniem i minimalną utratą danych.

Akustycznie dostrojone głośniki zapewniają niesamowitą jakość dźwięku

Akustycznie dostrojone głośniki zapewniają czysty i optymalny dźwięk o doskonałej wyrazistości, precyzyjnie odwzorowanych tonach wysokich i głębokich basach.

Samoregulujący się pałąk wewnętrzny zapewnia wygodę i dopasowanie

Wewnętrzny pałąk tych słuchawek Philips ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. Mechanizm automatycznie reguluje ustawienia, zapewniając wysoki komfort.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

4

Opinie

3

31/05/2012

Polska

Polska

polecam!

słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt średniej jakości

Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

03/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt ma wady materiałowe !!!

Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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