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Produkcja zakończona
SHD8600/10
Bezprzewodowa muzyka
Te słuchawki zapewniają swobodę oglądania telewizji i słuchania muzyki w całym domu. Transmisja cyfrowa zapewnia nieskazitelny odbiór i doskonałe odtwarzanie dźwięku. Obrotowe elementy nauszne i samoregulujący pałąk wewnętrzny zapewniają dodatkowe dopasowanie i wygodę.
Akustycznie dostrojone głośniki zapewniają czysty i optymalny dźwięk o doskonałej wyrazistości, precyzyjnie odwzorowanych tonach wysokich i głębokich basach.
Stacja dokująca to wygodny sposób na przechowywanie odbiornika w czasie, gdy nie jest on używany — niektóre modele umożliwiają także ładowanie akumulatorów.
Funkcja szybkiego ładowania pozwala doładować akumulatory w krótkim czasie. Moc pozostała w akumulatorze jest określana przez obwód wewnętrzny, dzięki czemu napięcie wejściowe może być optymalizowane w celu szybkiego doładowania akumulatora i wydłużenia jego żywotności.
4.3
z 5
3
Opinie
grzesiaczek
12/12/2012
Polska
Kupiłem w/w słuchawki i jestem naprawdę w szoku jeśłi chodzi o dzwięk i bass przede wszystkim
Sluchawki naprawdę polecam. Wcześniej kupiłem akg k912 wymieniłem następnego dnia. Masakra !! Szum i zasięg wręcz fatalny. Wymieniłem je na Sennheiser RS 120 II. Lepiej ale jakby cos nie tak. Szum i dzwięk niezbyt czysty. Czyli temat jak powyzej. Wreszcie na forum przeczytałem o philipsach. Zaufałęm i jestem naprawdę w szoku. Cena wysoka ale adekwatna do jakosci. W akg taka jakosc kosztuje ponad 750zł a Sennheiser ponad 650 . Polecam nie zdecydowanym którzy błądzą. Pozdrawiam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones
KrzysztofG1900
12/12/2012
Polska
Kupiłem w/w słuchawki i jestem naprawdę w szoku jeśłi chodzi o dzwięk i bass przede wszystkim
Sluchawki naprawdę polecam. Wcześniej kupiłem akg k912 wymieniłem następnego dnia. Masakra !! Szum i zasięg wręcz fatalny. Wymieniłem je na Sennheiser RS 120 II. Lepiej ale jakby cos nie tak. Szum i dzwięk niezbyt czysty. Czyli temat jak powyzej. Wreszcie na forum przeczytałem o philipsach. Zaufałęm i jestem naprawdę w szoku. Cena wysoka ale adekwatna do jakosci. W akg taka jakosc kosztuje ponad 750zł a Sennheiser ponad 650 . Polecam nie zdecydowanym którzy błądzą. Pozdrawiam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones
AndrzejB
17/05/2012
Polska
Nienajgorsze słuchawki
Gdyby nie to że słuchawki się odginają i nie wchodzą do stacji dokującej to byłby to dobry produkt. Przy niskim poziomie sygnału n wejściu słuchawki się czasowo wyłączają co powoduje że dźwięk jest przerywany. Do tego sygnał ostrzegawczy o wyczerpywaniu się baterii ostrzega tylko kilka minut przed końcem. Mógłby choć godzinę przed już dać jakiś sygnał. Jeżeli stacja dokując stoi blisko głośnik to sygnał w słuchawkach jest nie do akceptacji (występuje brzęczenie i piknie). Słuchawki dobrze sprawują się do skype choć przydał by się w nich mikrofon.
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones
Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones