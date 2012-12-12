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Produkcja zakończona

Cyfrowe słuchawki bezprzewodowe

SHD8600/10

4.3

| (3) Opinie

Bezprzewodowa muzyka

Te słuchawki zapewniają swobodę oglądania telewizji i słuchania muzyki w całym domu. Transmisja cyfrowa zapewnia nieskazitelny odbiór i doskonałe odtwarzanie dźwięku. Obrotowe elementy nauszne i samoregulujący pałąk wewnętrzny zapewniają dodatkowe dopasowanie i wygodę.

Poznaj wszystkie korzyści

Przyjemnie lekkie słuchawki

Bezprzewodowa muzyka

Akustycznie dostrojone głośniki zapewniają niesamowitą jakość dźwięku

Akustycznie dostrojone głośniki zapewniają czysty i optymalny dźwięk o doskonałej wyrazistości, precyzyjnie odwzorowanych tonach wysokich i głębokich basach.

Przechowuj odbiornik w poręcznej stacji dokującej

Przechowuj odbiornik w poręcznej stacji dokującej

Stacja dokująca to wygodny sposób na przechowywanie odbiornika w czasie, gdy nie jest on używany — niektóre modele umożliwiają także ładowanie akumulatorów.

Funkcja szybkiego ładowania umożliwia szybszy powrót do słuchania muzyki

Funkcja szybkiego ładowania umożliwia szybszy powrót do słuchania muzyki

Funkcja szybkiego ładowania pozwala doładować akumulatory w krótkim czasie. Moc pozostała w akumulatorze jest określana przez obwód wewnętrzny, dzięki czemu napięcie wejściowe może być optymalizowane w celu szybkiego doładowania akumulatora i wydłużenia jego żywotności.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

4
2
1

12/12/2012

Polska

Polska

Kupiłem w/w słuchawki i jestem naprawdę w szoku jeśłi chodzi o dzwięk i bass przede wszystkim

Sluchawki naprawdę polecam. Wcześniej kupiłem akg k912 wymieniłem następnego dnia. Masakra !! Szum i zasięg wręcz fatalny. Wymieniłem je na Sennheiser RS 120 II. Lepiej ale jakby cos nie tak. Szum i dzwięk niezbyt czysty. Czyli temat jak powyzej. Wreszcie na forum przeczytałem o philipsach. Zaufałęm i jestem naprawdę w szoku. Cena wysoka ale adekwatna do jakosci. W akg taka jakosc kosztuje ponad 750zł a Sennheiser ponad 650 . Polecam nie zdecydowanym którzy błądzą. Pozdrawiam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones

12/12/2012

Polska

Polska

Kupiłem w/w słuchawki i jestem naprawdę w szoku jeśłi chodzi o dzwięk i bass przede wszystkim

Sluchawki naprawdę polecam. Wcześniej kupiłem akg k912 wymieniłem następnego dnia. Masakra !! Szum i zasięg wręcz fatalny. Wymieniłem je na Sennheiser RS 120 II. Lepiej ale jakby cos nie tak. Szum i dzwięk niezbyt czysty. Czyli temat jak powyzej. Wreszcie na forum przeczytałem o philipsach. Zaufałęm i jestem naprawdę w szoku. Cena wysoka ale adekwatna do jakosci. W akg taka jakosc kosztuje ponad 750zł a Sennheiser ponad 650 . Polecam nie zdecydowanym którzy błądzą. Pozdrawiam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones

17/05/2012

Polska

Polska

Nienajgorsze słuchawki

Gdyby nie to że słuchawki się odginają i nie wchodzą do stacji dokującej to byłby to dobry produkt. Przy niskim poziomie sygnału n wejściu słuchawki się czasowo wyłączają co powoduje że dźwięk jest przerywany. Do tego sygnał ostrzegawczy o wyczerpywaniu się baterii ostrzega tylko kilka minut przed końcem. Mógłby choć godzinę przed już dać jakiś sygnał. Jeżeli stacja dokując stoi blisko głośnik to sygnał w słuchawkach jest nie do akceptacji (występuje brzęczenie i piknie). Słuchawki dobrze sprawują się do skype choć przydał by się w nich mikrofon.

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones

Przegląd ten został wykonany dla SHD8600 Digital wireless headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie