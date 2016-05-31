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Produkcja zakończona
Przetworniki 14,8 mm/otw. konstrukcja
Douszne
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, głębokich tonach niskich.
Przetwornik 14,8 mm jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.
4.8
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Słuchawki douszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Słuchawki douszne
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Słuchawki douszne
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Słuchawki douszne
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Sluchátka do uší
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Sluchátka do uší