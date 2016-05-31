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  • Otwory basowe

Produkcja zakończona

Słuchawki douszne

SHE1350/00

4.8
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt
Otwory basowe
Te słuchawki douszne pozwalają komfortowo słuchać muzyki oraz zapewniają niezwykle silny bas.
Poznaj wszystkie korzyści

dla lepszego brzmienia

Otwory basowe

  • Przetworniki 14,8 mm/otw. konstrukcja

  • Douszne

Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie

Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, głębokich tonach niskich.

Przetwornik 14,8 mm zapewnia optymalny komfort noszenia

Przetwornik 14,8 mm jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Słuchawki douszne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Słuchawki douszne

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Słuchawki douszne

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Słuchawki douszne

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Sluchátka do uší

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1350 Sluchátka do uší

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie