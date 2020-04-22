Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SHE1405BK/10
Zasłuchaj się w podcaście. Daj się ponieść muzyce. Owalna wkładka akustyczna oraz wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach tworzą idealną izolację. Ciesz się komfortem słuchania dzięki doskonałej pasywnej izolacji szumów.
Odbierz telefon, zatrzymaj odtwarzanie listy utworów. Wszystko bez dotykania smartfona dzięki wbudowanemu sterowaniu.
Słuchawki dokanałowe mają kabel o długości 1,2 m. Miękka gumowa kotwa pomiędzy słuchawkami a kablem zabezpiecza połączenie przewodowe i zapewnia ciągłość dźwięku.
3.5
z 5
4
Opinie
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Zalety
jakość, cena
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Zalety
Цена. качество звука.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem