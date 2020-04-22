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  • Głośne utwory i wyraźne rozmowy
  • Głośne utwory i wyraźne rozmowy

Produkcja zakończona

Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Opinie
Głośne utwory i wyraźne rozmowy
Przejdź z listy odtwarzania do podcastu lub połączenia w sekundę. Idealnie dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne i funkcja pasywnej redukcji szumów otoczenia zapewniają wyraźne brzmienie. Dopasuj wymienne nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach.
Poznaj wszystkie korzyści

Odtwarzanie muzyki i rozmawianie

Głośne utwory i wyraźne rozmowy

Wyraźne brzmienie

Zasłuchaj się w podcaście. Daj się ponieść muzyce. Owalna wkładka akustyczna oraz wymienne gumowe nakładki na słuchawki douszne w trzech rozmiarach tworzą idealną izolację. Ciesz się komfortem słuchania dzięki doskonałej pasywnej izolacji szumów.

Wbudowane sterowanie ułatwiające przechodzenie z listy utworów do rozmowy

Odbierz telefon, zatrzymaj odtwarzanie listy utworów. Wszystko bez dotykania smartfona dzięki wbudowanemu sterowaniu.

Przewód o długości 1,2 m

Słuchawki dokanałowe mają kabel o długości 1,2 m. Miękka gumowa kotwa pomiędzy słuchawkami a kablem zabezpiecza połączenie przewodowe i zapewnia ciągłość dźwięku.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

4

Opinie

4
2

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Zalety

jakość, cena

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Zalety

Цена. качество звука.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Przegląd ten został wykonany dla SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie