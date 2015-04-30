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Produkcja zakończona

Słuchawki douszne

SHE3800TQ/00

4.7

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dodatkowe basy

Niewielkie, kolorowe słuchawki SHE3800 zapewniają mocne uderzenie dzięki efektywnym głośnikom, które gwarantują niezwykle dynamiczne brzmienie basów. Miękkie nasadki douszne z owalnymi wkładkami zapewniają ergonomiczne dopasowanie.

Poznaj wszystkie korzyści

Kompaktowe słuchawki z owalnymi wkładkami

Dodatkowe basy

Zamknięta konstrukcja douszna zapewnia wzmocnione tony niskie i izoluje hałas otoczenia

Zamknięta konstrukcja douszna zapewnia wzmocnione tony niskie i izoluje hałas otoczenia

Niezwykle kompaktowa konstrukcja douszna gwarantuje wygodę i dobre przyleganie izolujące hałas otoczenia, a zamknięta struktura zapewnia doskonałe wzmocnienie tonów niskich.

Ergonomiczne, owalne wkładki umożliwiają niezwykle wygodne dopasowanie

Owalny kształt wkładki powstał w oparciu o szeroko zakrojone badania w zakresie ludzkiego ucha. Ergonomiczny kształt dopasowany do budowy ucha zapewnia optymalne przyleganie i komfort użytkowania.

3 pary nasadek dousznych do wyboru — gwarancja idealnego dopasowania

3 pary nasadek dousznych do wyboru — gwarancja idealnego dopasowania

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, średnim i dużym), co pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

30/04/2015

Polska

Polska

Dobrze grają, ładnie wyglądają.

Te słuchawki kupiłem około 2-3 miesiące temu i sprawują się bardzo dobrze. Dźwięki są bardzo przyjemne dla uszu, a wygląd atrakcyjny. Bardzo podoba mi się ich kolorystyka i miły w dotyku kabel. Jedyne co brakuje w tych słuchawkach to przyciski głośności, wielofunkcyjnego przycisku przełączania muzyki, oraz mikrofonu. Jednak ogólnie nie sprawia mi to problemu i jestem z tych słuchawek bardzo zadowolony i polecam je osobom lubiącym słuchanie muzyki, na pewno się nikt na nich nie zawiedzie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3800PP In-Ear Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3800PP In-Ear Headphones

27/10/2014

Polska

Polska

Elegancja na równi z świetnym dźwiękiem.

Słuchawki są głośne i bardzo dobrze wyciszają otoczenie-szczerze mówiąc nic nie słychać oprócz muzyki,już po włożeniu słuchawki do ucha ma się wrażenie "odcięcia od rzeczywistości". Wyglądają bardzo dobrze, moje są białe ale są dostępne również w bardziej "żywych" kolorach. Każdy hipster znajdzie coś dla siebie :) Nie wypadają z uszu, rewelacja jeśli chodzi o bieganie. Świetne wykończenie,wyglądają na delikatne, mam je już jakiś czas i nic się nie zmieniło jeśli chodzi o dźwięk.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3800PK In-Ear Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3800PK In-Ear Headphones

04/07/2016

Polska

Polska

Mała wielkość, potężne brzmienie,bardzo dobrze wyważone basy

Polecam ten produkt wszystkim kto chciałby wzbogacić swoje doznania dźwiękowe.Estetyka i ergonomia w małej niepozorne budowie.Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3800BK In-Ear Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHE3800BK In-Ear Headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie