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Produkcja zakończona
SHL3000WT/00
Potężny dźwięk
Słuchawki SHL3000WT/00 firmy Philips zapewniają potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.
W stylu DJ-a
Biała
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
4.7
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
Asix22
31/10/2020
Polska
Bardzo fajne słuchawki
Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.
Zalety
wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe
Wady
nie zauważyłam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones
Data użycia 2018-10-31
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones
Data użycia 2018-10-31
Arabrab
28/12/2014
Polska
Wygoda i czystość dźwięku
Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones
azja31
25/07/2014
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę.
Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones