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Produkcja zakończona

Słuchawki z pałąkiem na głowę

SHL3000WT/00

4.7

| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt

Potężny dźwięk

Słuchawki SHL3000WT/00 firmy Philips zapewniają potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.

Poznaj wszystkie korzyści

W didżejskim stylu

Potężny dźwięk

  • W stylu DJ-a

  • Biała

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Możliwość złożenia pozwala łatwo nosić je ze sobą

32-milimetrowy przetwornik głośnika gwarantuje potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowy przetwornik głośnika gwarantuje potężny i dynamiczny dźwięk

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

4
2
1

31/10/2020

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki

Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.

Zalety

wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe

Wady

nie zauważyłam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones

Data użycia 2018-10-31

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones

Data użycia 2018-10-31

28/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i czystość dźwięku

Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones

25/07/2014

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę.

Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3000WT Headband headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie