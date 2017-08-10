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Produkcja zakończona

Słuchawki

SHL3060RD/00

4.6

| (13) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Czyste i potężne brzmienie basów

Te inspirowane stylem didżejskim słuchawki pozwalają uzyskać potężne brzmienie i mocne basy. Dzięki obrotowym elementom nausznym z miękkimi poduszkami słuchanie muzyki w podróży jest niezwykle przyjemne.

Poznaj wszystkie korzyści

W didżejskim stylu

Czyste i potężne brzmienie basów

  • Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.

  • Nauszne

Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu

Przewód o długości 1,2 m zapewnia swobodę słuchania muzyki w ruchu

32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny i dynamiczny dźwięk

32-milimetrowe przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny, szczegółowy i naturalny dźwięk.

Regulowane elementy nauszne i pałąk na głowę dopasowują się do kształtu głowy

Regulowane elementy nauszne i pałąk na głowę dopasowują się do kształtu głowy

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

13

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

10/08/2017

Polska

Polska

Świetne słuchawki jak za tę cenę

Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3060BK Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3060BK Słuchawki

29/01/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3060WT Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3060WT Słuchawki

15/11/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Warte swojej ceny

Bardzo dobre słuchawki jak dla moich potrzeb. Zarówno pod telefonem jak i pod amplitunerem dają sobie radę. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3060BK Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL3060BK Słuchawki

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie