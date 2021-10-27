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  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+
  • Poczuj moc. BASS+

Produkcja zakończona

BASS+Słuchawki z mikrofonem

SHL3175BK/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Poczuj moc. BASS+
Słuchawki Philips BASS+ na nowo wypełniają muzykę mocnymi, głośnymi basami. Łącząc w sobie potężne brzmienie niskich tonów i elegancką, wytrzymałą obudowę, te słuchawki nauszne są przeznaczone dla osób, które potrzebują mocniejszych basów, a nie dużych gabarytów.
Poznaj wszystkie korzyści

Poczuj moc. BASS+

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Kompaktowa składana konstrukcja

40-milimetrowe głośniki neodymowe

40-milimetrowe głośniki neodymowe

40-milimetrowe głośniki neodymowe generujące imponujące basy

Mocne, głośne basy, które można poczuć

Mocne, głośne basy, które można poczuć

Pomimo wąskiej konstrukcji uzyskiwany dźwięk charakteryzują mocne basy. Za sprawą specjalnie zaprojektowanych otworów basowych i specjalnie dostrojonych przetworników uzyskiwane są ultraniskie częstotliwości nadające słuchawkom unikalnej sygnatury dźwiękowej BASS+. Dodatkowo wydzielona przestrzeń akustyczna w słuchawkach gwarantuje stałą jakość basów.

Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów ułatwia transport i przechowywanie

Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów ułatwia transport i przechowywanie

Unikalna składana konstrukcja zapewnia wysoki komfort użytkowania słuchawek poza domem — można je złożyć, dzięki czemu nie ma problemu z ich przechowywaniem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Zalety

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Wady

Nincs ilyen.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie