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Produkcja zakończona
SHL3175BK/00
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Kompaktowa składana konstrukcja
40-milimetrowe głośniki neodymowe generujące imponujące basy
Pomimo wąskiej konstrukcji uzyskiwany dźwięk charakteryzują mocne basy. Za sprawą specjalnie zaprojektowanych otworów basowych i specjalnie dostrojonych przetworników uzyskiwane są ultraniskie częstotliwości nadające słuchawkom unikalnej sygnatury dźwiękowej BASS+. Dodatkowo wydzielona przestrzeń akustyczna w słuchawkach gwarantuje stałą jakość basów.
Unikalna składana konstrukcja zapewnia wysoki komfort użytkowania słuchawek poza domem — można je złożyć, dzięki czemu nie ma problemu z ich przechowywaniem.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Zalety
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Wady
Nincs ilyen.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal