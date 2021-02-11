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Produkcja zakończona
SHL4405WT/00
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie basów.
Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.
Miękkie poduszki i nachylone przetworniki gwarantują długotrwały komfort.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Zalety
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem