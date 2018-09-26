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  • Z miłości do muzyki
  • Z miłości do muzyki
  • Z miłości do muzyki
  • Z miłości do muzyki

Produkcja zakończona

Słuchawki

SHL5000/00

4.7
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Z miłości do muzyki
Słuchawki zostały zaprojektowane do słuchania muzyki w każdym miejscu. Miękkie poduszki umożliwiają wygodne słuchanie ulubionych utworów. Doskonała jakość dźwięku zapewnia nowe doświadczenie słuchania muzyki.
Poznaj wszystkie korzyści

Gdziekolwiek jesteś!

Z miłości do muzyki

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

Miękkie poduszki umożliwiające wygodne słuchanie

Miękkie, skórzane poduszki umożliwiają długie, wygodne słuchanie ulubionych utworów.

Lekki pałąk zwiększa wygodę i podnosi wytrzymałość

Pałąk wykonany z lekkiego materiału

Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie

Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Słuchawki

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Căşti

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Căşti

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Headband headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Headband headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie