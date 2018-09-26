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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
Miękkie, skórzane poduszki umożliwiają długie, wygodne słuchanie ulubionych utworów.
Pałąk wykonany z lekkiego materiału
Możliwość płaskiego złożenia słuchawek zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Słuchawki
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Căşti
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Căşti
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Headband headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL5000 Headband headphones