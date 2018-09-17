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Produkcja zakończona
SHP2000/00
Najwyższy komfort i pełna regulacja
Pełnowymiarowe, lekkie słuchawki z w pełni regulowanym pałąkiem na głowę i elementami nausznymi zapewniają doskonałe dopasowanie i wygodę słuchania.
Nauszne
Czarny
Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.
Idealna długość przewodu zapewnia więcej swobody ruchu i możliwość schowania odtwarzacza w dowolnym miejscu.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.8
z 5
10
Opinie
grsz
17/09/2018
Polska
Dobre słuchawki w korzystnej cenie
Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
ewcia25
16/08/2014
Polska
SHP2000/00
Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!
Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Stereo Headphones
Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Stereo Headphones
CzePhoenix
09/04/2015
Česká republika
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu
Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Audio sluchátka s kabelem