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Produkcja zakończona

Słuchawki stereofoniczne

SHP2000/00

3.8

| (10) Opinie

Najwyższy komfort i pełna regulacja

Pełnowymiarowe, lekkie słuchawki z w pełni regulowanym pałąkiem na głowę i elementami nausznymi zapewniają doskonałe dopasowanie i wygodę słuchania.

Poznaj wszystkie korzyści

Różne zastosowania – muzyka, PC i TV

Najwyższy komfort i pełna regulacja

  • Nauszne

  • Czarny

Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku

Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.

Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów

Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych tych słuchawek firmy Philips zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

Przewód długości 2 m umożliwia schowanie odtwarzacza do torby

Idealna długość przewodu zapewnia więcej swobody ruchu i możliwość schowania odtwarzacza w dowolnym miejscu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

10

Opinie

2

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

16/08/2014

Polska

Polska

SHP2000/00

Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!

Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Stereo Headphones

Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Stereo Headphones

09/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu

Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie