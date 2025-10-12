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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki

SHQ1250TBK/00

Gotowe do treningu

Niezwykle lekkie słuchawki SHQ1250 są doskonałym towarzyszem ćwiczeń na siłowni i treningów biegowych. Te wytrzymałe słuchawki zapewniają potężne basy i wygodne dopasowanie.

Poznaj wszystkie korzyści

Odporne na pot

Gotowe do treningu

  • Przetworniki 13,6 mm/półzamkn. konstr.

  • Zaczep na ucho

13,6-milimetrowe przetworniki zapewniają potężny dźwięk

Potężne przetworniki o przekątnej 13,6 mm zapewniają mocne brzmienie oraz głębokie i dynamiczne basy, które dostarczą Ci motywacji do treningu. Wysokiej jakości przetworniki pozwalają uzyskać intensywny dźwięk dodający energii podczas ćwiczeń.

Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć otoczenie

Słuchawki ActionFit nie blokują dźwięków otoczenia, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. Otwarta platforma akustyczna zapewnia dźwięk wysokiej jakości, ale nie odcina Cię od świata zewnętrznego.

Zaczep na ucho zapewnia stabilność i wygodę

Zaczep na ucho zwiększa stabilność i zapewnia wygodne dopasowanie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie