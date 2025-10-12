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Produkcja zakończona
SHQ1250TBK/00
Gotowe do treningu
Niezwykle lekkie słuchawki SHQ1250 są doskonałym towarzyszem ćwiczeń na siłowni i treningów biegowych. Te wytrzymałe słuchawki zapewniają potężne basy i wygodne dopasowanie.
Przetworniki 13,6 mm/półzamkn. konstr.
Zaczep na ucho
Potężne przetworniki o przekątnej 13,6 mm zapewniają mocne brzmienie oraz głębokie i dynamiczne basy, które dostarczą Ci motywacji do treningu. Wysokiej jakości przetworniki pozwalają uzyskać intensywny dźwięk dodający energii podczas ćwiczeń.
Słuchawki ActionFit nie blokują dźwięków otoczenia, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. Otwarta platforma akustyczna zapewnia dźwięk wysokiej jakości, ale nie odcina Cię od świata zewnętrznego.
Zaczep na ucho zwiększa stabilność i zapewnia wygodne dopasowanie.
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