Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć otoczenie

Słuchawki ActionFit nie blokują dźwięków otoczenia, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. Otwarta platforma akustyczna zapewnia dźwięk wysokiej jakości, ale nie odcina Cię od świata zewnętrznego.