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Produkcja zakończona
SHQ3400LF/00
Doskonałe do użytku w pomieszczeniach
Odporne na pot i wodę
zaczep douszny
Słuchawki są wyposażone w 3 pary nasadek dousznych w różnych rozmiarach, co gwarantuje idealne dopasowanie.
Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho słuchawki ActionFit zapewniają pewne i wygodne dopasowanie. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.
Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć oraz przed uszkodzeniem i umożliwia korzystanie ze słuchawek w skrajnych warunkach oraz podczas intensywnych treningów.
1.0
z 5
1
Opinia
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki