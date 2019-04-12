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Produkcja zakończona
SHQ3405BL/00
Doskonałe do użytku w pomieszczeniach
Odporne na pot i wodę
zaczep douszny
Słuchawki są wyposażone w 3 pary nasadek dousznych w różnych rozmiarach, co gwarantuje idealne dopasowanie.
Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho słuchawki ActionFit zapewniają pewne i wygodne dopasowanie. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.
Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć oraz przed uszkodzeniem i umożliwia korzystanie ze słuchawek w skrajnych warunkach oraz podczas intensywnych treningów.
3.0
z 5
2
Opinie
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu