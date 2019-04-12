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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki z mikrofonem

SHQ3405BL/00

3
| (2) Opinie
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Słuchawki Philips Actionfit NoLimits pomagają Ci zachować koncentrację i motywację, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki regulowanemu zaczepowi na ucho, lekkiej konstrukcji i odporności na pot słuchawki zapewniają fantastyczny dźwięk i intensywność treningów.
Poznaj wszystkie korzyści

Sportowe słuchawki z zaczepem na ucho i możliwością dopasowania

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  • Doskonałe do użytku w pomieszczeniach

  • Odporne na pot i wodę

  • zaczep douszny

3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie

3 rozmiary nasadek dousznych ułatwiają optymalne dopasowanie

Słuchawki są wyposażone w 3 pary nasadek dousznych w różnych rozmiarach, co gwarantuje idealne dopasowanie.

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia indywidualne dopasowanie

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia indywidualne dopasowanie

Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho słuchawki ActionFit zapewniają pewne i wygodne dopasowanie. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.

Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość

Przewód ze wzmocnieniem Kevlar® zapewnia maksymalną trwałość

Słuchawki ActionFit zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i trwałości. Przewód wzmocniony Kevlarem jest zabezpieczony przed powstawaniem przetarć oraz przed uszkodzeniem i umożliwia korzystanie ze słuchawek w skrajnych warunkach oraz podczas intensywnych treningów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

2

Opinie

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie