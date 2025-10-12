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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki z pałąkiem na szyję

SHQ4000/10

Przystosowane do uprawiania sportu

Wodoodporna obudowa oraz środek antybakteryjny sprawiają, że te słuchawki idealnie nadają się dla osób aktywnych, czynnie uprawiających sporty.

Poznaj wszystkie korzyści

Pewne dopasowanie

Przystosowane do uprawiania sportu

  • ActionFit

  • Szaro-pomarańczowe

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Zaczep na przewód

Zaczep na przewód

Zaczep umożliwia zamocowanie przewodu

Odporne na pot

Odporne na pot

Wodoodporna uszczelka pozwala chronić słuchawki przed uszkodzeniem przez pot

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie