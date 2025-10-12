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Produkcja zakończona
SHQ4000/10
Przystosowane do uprawiania sportu
Wodoodporna obudowa oraz środek antybakteryjny sprawiają, że te słuchawki idealnie nadają się dla osób aktywnych, czynnie uprawiających sporty.
ActionFit
Szaro-pomarańczowe
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
Zaczep umożliwia zamocowanie przewodu
Wodoodporna uszczelka pozwala chronić słuchawki przed uszkodzeniem przez pot
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