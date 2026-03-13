Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SM5572/10
Produkcja zakończona
Czy mogę użyć innego filtra w ekspresie do kawy firmy Philips?
Jak usunąć kamień z ekspresu do kawy Saeco PicoBaristo Deluxe
Czyszczenie i konserwacja ekspresu do kawy Philips
Jak korzystać z tabletek do usuwania oleju kawowego Philips?
Jak dostosować ilość napoju w ekspresie do kawy Philips
Smarowanie bloku zaparzającego ekspresu Philips
Tacka ociekowa ekspresu do kawy Philips szybko napełnia się wodą
Po zainstalowaniu filtra AquaClean pojawia się sygnał Calc Clean
Temperatura kawy z ekspresu Philips jest zbyt niska
Ekspres do kawy firmy Philips nie włącza się
Ekspres do kawy firmy Philips wyświetla komunikat „Empty coffee grounds container”, kiedy pojemnik jest już pusty
Ekspres do kawy Philips nie spienia dobrze mleka
Komunikat „Napełnij zbiornik wody” w ekspresie Saeco PicoBaristo Deluxe nie znika
Krążki kawowe w ekspresie do kawy Philips są wilgotne
Ekspresu do kawy Philips wydaje dźwięki
Nie mogę wyjąć bloku zaparzającego z ekspresu Philips
Ekspres do kawy Philips wyrzuca zmieloną kawę, ale jej nie parzy
Kawa parzona w ekspresie Philips jest wodnista
Pod blokiem zaparzającym ekspresu do kawy Philips znajduje się zmielona kawa
W ekspresie do kawy Philips ze zbiornika nie wypływa woda
Ekspres do kawy Philips nie mieli ziaren kawy
Z ekspresu do kawy Philips nie wypływa kawa
Na ekspresie do kawy Philips jest wyświetlany kod błędu