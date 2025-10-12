ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Pojemnik na fusy kawowe
  • Pojemnik na fusy kawowe

Pojemnik na fusy kawowe

CP0392

Pojemnik na fusy kawowe
Ten pojemnik na fusy kawowe służy do przechowywania zużytej kawy. Jest zgodny z modelami Incanto i PicoBaristo (z serii SM) oraz Philips 5000.
Poznaj wszystkie korzyści
Produkty kompatybilne
Seria 5000

Seria 5000
Automatyczny ekspres do kawy

EP5310/20R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

SM5460/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

SM5471/10R1

Seria 5000

Seria 5000
Automatyczny ekspres do kawy

EP5334/10R1

Seria 5000

Seria 5000
Automatyczny ekspres do kawy

EP5335/10R1

Seria 5000

Seria 5000
Automatyczny ekspres do kawy

EP5340/10R1

PicoBaristo Deluxe

PicoBaristo Deluxe
Automatyczny ekspres do kawy

SM5560/10

PicoBaristo

PicoBaristo
Automatyczny ekspres do kawy

SM5479/10R1

Seria 5000

Seria 5000
Automatyczne ekspresy do kawy ­­– odnowiony

EP5365/10R1

PicoBaristo Deluxe

PicoBaristo Deluxe
Automatyczny ekspres do kawy

SM5570/10R1

Znajdź kompatybilny produkt w karcie danych technicznych

Pojemnik na fusy kawowe

  • Do modeli PicoBaristo, Incanto, EP i SM

  • Możliwość wyjęcia ułatwia mycie

  • Nie można myć w zmywarce

Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie