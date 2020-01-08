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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz
Odkrywaj świat kawy — od espresso i cappuccino po modne americano i espresso macchiato
13 rodzajów napojów
Zintegrowany wysokiej jakości pojemnik na mleko
Antracytowy front
12-stopniowy regulowany młynek
Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.
Technologia Saeco umożliwia wydobycie najlepszych smaków z ulubionych ziaren kawy, zapewniając intensywny i autentyczny aromat i smak (prażony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, pikantny)
Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. Nasz wysokiej jakości termoblok jest wykonany z lekkiego aluminium z obudową ze stali nierdzewnej, dzięki czemu szybko nagrzewa się do optymalnej temperatury
5.0
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
Pepino319
08/01/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Skvělý výrobek
Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.
Zalety
Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.
Wady
Zatím jsem nenael
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data użycia 2018-12-08
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data użycia 2018-12-08
Luka274
06/01/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Kávovar maximálně vybavený
Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.
Zalety
Možnost nastavení profilů, lehce se čistí
Wady
Žádné jsem nezjistil
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data użycia 2018-12-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data użycia 2018-12-06
PetrJbc
27/12/2019
Česká republika
Skvělý kávovar
Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data użycia 2019-11-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Data użycia 2019-11-27
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia