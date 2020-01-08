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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Produkcja zakończona

Saeco PicoBaristo DeluxeAutomatyczny ekspres do kawy

SM5572/10

5

| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt

Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz

Odkrywaj świat kawy — od espresso i cappuccino po modne americano i espresso macchiato

Poznaj wszystkie korzyści

13 napojów w kompaktowym urządzeniu

Wyśmienita kawa, dokładnie taka, jaką lubisz

  • 13 rodzajów napojów

  • Zintegrowany wysokiej jakości pojemnik na mleko

  • Antracytowy front

  • 12-stopniowy regulowany młynek

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

Oznaczenie CSA: Saeco wydobywa z ziaren kawy to, co najlepsze

Oznaczenie CSA: Saeco wydobywa z ziaren kawy to, co najlepsze

Technologia Saeco umożliwia wydobycie najlepszych smaków z ulubionych ziaren kawy, zapewniając intensywny i autentyczny aromat i smak (prażony, czekoladowy, orzechowy, owocowy, kwiatowy, pikantny)

Szybkie przygotowanie dzięki wysokiej jakości systemowi podgrzewania wody

Szybkie przygotowanie dzięki wysokiej jakości systemowi podgrzewania wody

Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. Nasz wysokiej jakości termoblok jest wykonany z lekkiego aluminium z obudową ze stali nierdzewnej, dzięki czemu szybko nagrzewa się do optymalnej temperatury

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/01/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skvělý výrobek

Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.

Zalety

Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.

Wady

Zatím jsem nenael

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data użycia 2018-12-08

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data użycia 2018-12-08

06/01/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Kávovar maximálně vybavený

Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.

Zalety

Možnost nastavení profilů, lehce se čistí

Wady

Žádné jsem nezjistil

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data użycia 2018-12-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data użycia 2018-12-06

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý kávovar

Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data użycia 2019-11-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Data użycia 2019-11-27

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia