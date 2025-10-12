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Raty 3x0% z Klarna
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CP0386
SM5479/10R1
EP5365/10R1
SM5570/10R1
SM5573/10R1
SM3061/10
HD8918/31
HD8921/09
HD8918/41
HD8927/09
HD8919/59
Do modeli PicoBaristo, Incanto, EP i SM
Możliwość wyjęcia ułatwia mycie
Nie można myć w zmywarce
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.
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