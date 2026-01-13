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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
STH3010/30
Kompaktowy i składany
Gotowy do użycia w ciągu 30 sekund
1000 W, do 20 g/min
Bez rozkładania deski do prasowania
Nasz przenośny steamer z serii 3000 jest lekki, kompaktowy i składany, co ułatwia jego użytkowanie i przechowywanie oraz umożliwia dbałość o ubrania zawsze i wszędzie. To idealny towarzysz do łatwych i szybkich poprawek w domu lub w podróży.
Gotowy do prasowania w zaledwie 30 sekund. Wskaźnik informuje o gotowości do rozpoczęcia pracy, dzięki czemu szybko wyprasujesz ubranie. Bez czekania, bez problemów.
Nasz ręczny steamer wytwarza ciągły strumień pary do 20 g/min dzięki mocy 1000 W. Umożliwia szybkie i wygodne prasowanie parą.
5.0
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
Уникат
13/01/2026
България
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Poli25
22/12/2024
България
Продукта е много ефективен и лесен за употреба.
Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.
Zalety
Бърз,удобен и ефективен
Wady
Няма
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Część promocji
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Zalety
Якісна робота
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Dziesięciosekundowe stacjonarne badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Canidia albicans ATCC 10231.