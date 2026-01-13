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  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie

Seria 3000Ręczny steamer

STH3010/30

5
| (11) Opinie | 100% poleca ten produkt
Kompaktowe i składane rozwiązanie
Nasz przenośny steamer z serii 3000 jest lekki, kompaktowy i składany, co ułatwia jego użytkowanie i przechowywanie oraz umożliwia dbałość o ubrania zawsze i wszędzie. To idealny towarzysz do łatwych i szybkich poprawek w domu lub w podróży.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe usuwanie zagnieceń w domu i w podróży

Kompaktowe i składane rozwiązanie

  • Kompaktowy i składany

  • Gotowy do użycia w ciągu 30 sekund

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Bez rozkładania deski do prasowania

Kompaktowy i składany steamer, łatwy w użyciu i przechowywaniu

Kompaktowy i składany steamer, łatwy w użyciu i przechowywaniu

Nasz przenośny steamer z serii 3000 jest lekki, kompaktowy i składany, co ułatwia jego użytkowanie i przechowywanie oraz umożliwia dbałość o ubrania zawsze i wszędzie. To idealny towarzysz do łatwych i szybkich poprawek w domu lub w podróży.

Gotowy do użycia w zaledwie 30 sekund

Gotowy do użycia w zaledwie 30 sekund

Gotowy do prasowania w zaledwie 30 sekund. Wskaźnik informuje o gotowości do rozpoczęcia pracy, dzięki czemu szybko wyprasujesz ubranie. Bez czekania, bez problemów.

1000 W z ciągłym wytwarzaniem pary do 20 g/min

1000 W z ciągłym wytwarzaniem pary do 20 g/min

Nasz ręczny steamer wytwarza ciągły strumień pary do 20 g/min dzięki mocy 1000 W. Umożliwia szybkie i wygodne prasowanie parą.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

11

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

13/01/2026

България

България

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

22/12/2024

България

България

Продукта е много ефективен и лесен за употреба.

Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.

Zalety

Бърз,удобен и ефективен

Wady

Няма

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Zalety

Якісна робота

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Dziesięciosekundowe stacjonarne badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Canidia albicans ATCC 10231.