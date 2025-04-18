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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Kompaktowy i składany
Gotowy do użycia w ciągu 30 sekund
1000 W, do 20 g/min
Bez rozkładania deski do prasowania
Gotowy do prasowania w zaledwie 30 sekund. Wskaźnik informuje o gotowości do rozpoczęcia pracy, dzięki czemu szybko wyprasujesz ubranie. Bez czekania, bez problemów.
Ręczny steamer z serii 3000 Philips jest wyposażony w pokrowiec, który przydaje się do przechowywania w podróży i w domu.
Ręczny steamer Philips z serii 3000 jest wyposażony w odłączany zbiornik wody o pojemności 120 ml, który umożliwia wyprasowanie jednego stroju bez konieczności uzupełniania wody. Możesz łatwo odłączyć zbiornik wody od steamera i napełnić go pod kranem.
4.9
z 5
29
Opinie
96%
poleca ten produkt
PUT9
18/04/2025
Україна
Zweryfikowany kupujący
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Zalety
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Wady
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Część promocji
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Zalety
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Dziesięciosekundowe stacjonarne badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Canidia albicans ATCC 10231.