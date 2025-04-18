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  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie
  • Kompaktowe i składane rozwiązanie

Seria 3000Ręczny steamer

STH3020/70

4.9
| (29) Opinie | 96% poleca ten produkt
Kompaktowe i składane rozwiązanie
Nasz przenośny steamer z serii 3000 jest lekki, kompaktowy i składany, co ułatwia jego użytkowanie i przechowywanie oraz umożliwia dbałość o ubrania zawsze i wszędzie. To idealny towarzysz do łatwych i szybkich poprawek w domu lub w podróży.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe usuwanie zagnieceń w domu i w podróży

Kompaktowe i składane rozwiązanie

  • Kompaktowy i składany

  • Gotowy do użycia w ciągu 30 sekund

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Bez rozkładania deski do prasowania

Gotowy do użycia w zaledwie 30 sekund

Gotowy do użycia w zaledwie 30 sekund

Gotowy do prasowania w zaledwie 30 sekund. Wskaźnik informuje o gotowości do rozpoczęcia pracy, dzięki czemu szybko wyprasujesz ubranie. Bez czekania, bez problemów.

Dołączony pokrowiec ułatwiający przechowywanie

Dołączony pokrowiec ułatwiający przechowywanie

Ręczny steamer z serii 3000 Philips jest wyposażony w pokrowiec, który przydaje się do przechowywania w podróży i w domu.

Odłączany zbiornik wody 120 ml ułatwia napełnianie

Ręczny steamer Philips z serii 3000 jest wyposażony w odłączany zbiornik wody o pojemności 120 ml, który umożliwia wyprasowanie jednego stroju bez konieczności uzupełniania wody. Możesz łatwo odłączyć zbiornik wody od steamera i napełnić go pod kranem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

29

Opinie

96%

poleca ten produkt

4
3
2

18/04/2025

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Zalety

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Wady

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Zalety

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Wady

-

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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Przypisy

  1. Dziesięciosekundowe stacjonarne badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Canidia albicans ATCC 10231.