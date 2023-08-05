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  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka

Seria 7000Ręczny steamer

STH7020/20

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Odśwież ubrania w mgnieniu oka
Teraz dzięki ręcznemu steamerowi Philips serii 7000 możesz w mgnieniu oka odświeżyć wszystkie swoje ubrania. Ruchoma głowica i ostro zakończona płyta parowa szybko i łatwo usuwają zagniecenia pod dowolnym kątem, a technologia OptimalTemp zapewnia brak przypaleń.
Poznaj wszystkie korzyści

Wygodne, szybkie i skuteczne wygładzanie i odświeżanie ubrań

Odśwież ubrania w mgnieniu oka

  • Moc 1500 W, do 28 g/min

  • Stopa OptimalTEMP

  • Nagrzewanie w ciągu 30 sekund

  • Zbiornik na wodę o pojemności 100 ml

Ostro zakończona stopa parowa dociera do trudno dostępnych miejsc na ubraniach

Płyta parowa posiada ostro zakończoną końcówkę, która z łatwością i precyzją usuwa zagniecenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak guziki, kołnierzyki i fałdy.

Ciągły strumień pary skutecznie wygładza zagniecenia

Ciągły silny strumień pary do 28 g/min rozluźnia włókna tkaniny, dzięki czemu szybko i skutecznie wygładza zagniecenia, sprawiając, że Twoje ubrania wyglądają wspaniale.

Zbiornik na wodę o pojemności 100 ml pozwala odświeżyć całe ubranie za jednym razem

Odłączany zbiornik na wodę o pojemności 100 ml wystarcza na wytworzenie pary pozwalającej na odświeżenie ubrania bez konieczności jego uzupełniania. Zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i w razie konieczności napełnić w trakcie prasowania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Zalety

Лек и практичен

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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Przypisy

  1. Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 10 sekund.

  2. W porównaniu z produktem Philips GC362, na podstawie raportu z wewnętrznych testów firmy Philips