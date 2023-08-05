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Moc 1500 W, do 28 g/min
Stopa OptimalTEMP
Nagrzewanie w ciągu 30 sekund
Zbiornik na wodę o pojemności 100 ml
Płyta parowa posiada ostro zakończoną końcówkę, która z łatwością i precyzją usuwa zagniecenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak guziki, kołnierzyki i fałdy.
Ciągły silny strumień pary do 28 g/min rozluźnia włókna tkaniny, dzięki czemu szybko i skutecznie wygładza zagniecenia, sprawiając, że Twoje ubrania wyglądają wspaniale.
Odłączany zbiornik na wodę o pojemności 100 ml wystarcza na wytworzenie pary pozwalającej na odświeżenie ubrania bez konieczności jego uzupełniania. Zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i w razie konieczności napełnić w trakcie prasowania.
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Zalety
Лек и практичен
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 10 sekund.
W porównaniu z produktem Philips GC362, na podstawie raportu z wewnętrznych testów firmy Philips