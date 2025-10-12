Odśwież ubrania w mgnieniu oka

Teraz dzięki ręcznemu steamerowi Philips serii 7000 możesz w mgnieniu oka odświeżyć wszystkie swoje ubrania. Ruchoma głowica i ostro zakończona płyta parowa szybko i łatwo usuwają zagniecenia pod dowolnym kątem, a technologia OptimalTemp zapewnia brak przypaleń.