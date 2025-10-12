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Wszystkie serie

  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka
  • Odśwież ubrania w mgnieniu oka

Seria 7000Ręczny steamer

STH7040/80

1 Nagroda

Odśwież ubrania w mgnieniu oka
Teraz dzięki ręcznemu steamerowi Philips serii 7000 możesz w mgnieniu oka odświeżyć wszystkie swoje ubrania. Ruchoma głowica i ostro zakończona płyta parowa szybko i łatwo usuwają zagniecenia pod dowolnym kątem, a technologia OptimalTemp zapewnia brak przypaleń.
Poznaj wszystkie korzyści

Wygodne, szybkie i skuteczne wygładzanie i odświeżanie ubrań

Odśwież ubrania w mgnieniu oka

  • Moc 1500 W, do 28 g/min

  • Stopa OptimalTEMP

  • Nagrzewanie w ciągu 30 sekund

  • Zbiorniki na wodę 100 + 200 ml

Zabija do 99,9% bakterii*, odświeżając ubrania i usuwając nieprzyjemne zapachy

Poza usuwaniem zagnieceń parownica serii 7000 pozwala również odświeżyć ubrania (a także tapicerowane meble, zasłony, zabawki) oraz usunąć nieprzyjemne zapachy, zabijając do 99,9% bakterii*.

Ruchoma głowica zapewnia łatwe i skuteczne prasowanie

Innowacyjna ruchoma głowica pozwala łatwo wygładzać zagniecenia pod dowolnym kątem, dając Ci możliwość prasowania w pionie lub w poziomie — tak jak Ci wygodnie!

Ostro zakończona stopa parowa dociera do trudno dostępnych miejsc na ubraniach

Płyta parowa posiada ostro zakończoną końcówkę, która z łatwością i precyzją usuwa zagniecenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak guziki, kołnierzyki i fałdy.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Przypisy

  1. Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 10 sekund.

  2. W porównaniu z produktem Philips GC362, na podstawie raportu z wewnętrznych testów firmy Philips