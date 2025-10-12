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STH7040/80
Moc 1500 W, do 28 g/min
Stopa OptimalTEMP
Nagrzewanie w ciągu 30 sekund
Zbiorniki na wodę 100 + 200 ml
Poza usuwaniem zagnieceń parownica serii 7000 pozwala również odświeżyć ubrania (a także tapicerowane meble, zasłony, zabawki) oraz usunąć nieprzyjemne zapachy, zabijając do 99,9% bakterii*.
Innowacyjna ruchoma głowica pozwala łatwo wygładzać zagniecenia pod dowolnym kątem, dając Ci możliwość prasowania w pionie lub w poziomie — tak jak Ci wygodnie!
Płyta parowa posiada ostro zakończoną końcówkę, która z łatwością i precyzją usuwa zagniecenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak guziki, kołnierzyki i fałdy.
Nagrody
Opinie
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8099, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 10 sekund.
W porównaniu z produktem Philips GC362, na podstawie raportu z wewnętrznych testów firmy Philips