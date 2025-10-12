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Produkcja zakończona

Przewód HDMI

SWV5613G/00

Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości

Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości zapewnia rozdzielczość Ultra HD 4K przy 60 kl./s. Szybkie złącze HDMI obsługuje pełny 32-kanałowy system audio z częstotliwością próbkowania do 1536 kHz.

Poznaj wszystkie korzyści

4K 60 Hz Ultra HD Z obsługą sieci Ethernet

Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 1,5 m

60 Hz klatek na sekundę

Doskonała jakość obrazu i wspaniałe wrażenia z gry dzięki maksymalnej ilości 60 klatek na sekundę.

Przewód miedziany 30 AWG zapewniający najlepszą jakość obrazu i dźwięku.

Materiały wysokiej jakości — przewód miedziany 30 AWG zapewnia najlepsze połączenie przy minimalnej utracie danych.

Wrażenia 3D

Obsługa wszystkich formatów obrazu 3D pozwala cieszyć się prawdziwym trójwymiarowym obrazem podczas oglądania filmów i grania w gry komputerowe.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie