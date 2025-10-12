Znakomite. Charakterystyczny dźwięk Philips dla Fidelio

Od punktowego, kontrolowanego basu po ciepłe średnie tony i krystaliczne wysokie dźwięki – te wspaniałe słuchawki douszne zapewniają znakomity, naturalny dźwięk z precyzyjną separacją instrumentów. Dynamiczne przetworniki o zbalansowanej armaturze i powłoce grafenowej tworzą więcej szczegółów niż kiedykolwiek. Usłyszysz utwory, które wykonali Twoi ulubieni artyści – dokładnie tak, jak je stworzyli.