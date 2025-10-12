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  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
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  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
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  • Stworzone do codziennych przygód
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  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód
  • Stworzone do codziennych przygód

FidelioSłuchawki bezprzewodowe true wireless

T2/00

2 Nagrody

Stworzone do codziennych przygód
Piękne i zapewniające niesamowity dźwięk. Te najwyższej jakości słuchawki bezprzewodowe true wireless zapewniają najbardziej przestrzenny i szczegółowy dźwięk oraz najinteligentniejszą kontrolę hałasu. Od muzyki do rozmów, od filmów po podcasty: te słuchawki zabiorą Cię wszędzie.
Poznaj wszystkie korzyści

Stworzone do codziennych przygód

  • Wyjątkowy, naturalny dźwięk

  • Redukcja szumów Pro+

  • Doskonała jakość połączeń

  • Ponadczasowe wzornictwo Fidelio

Znakomite. Charakterystyczny dźwięk Philips dla Fidelio

Znakomite. Charakterystyczny dźwięk Philips dla Fidelio

Od punktowego, kontrolowanego basu po ciepłe średnie tony i krystaliczne wysokie dźwięki – te wspaniałe słuchawki douszne zapewniają znakomity, naturalny dźwięk z precyzyjną separacją instrumentów. Dynamiczne przetworniki o zbalansowanej armaturze i powłoce grafenowej tworzą więcej szczegółów niż kiedykolwiek. Usłyszysz utwory, które wykonali Twoi ulubieni artyści – dokładnie tak, jak je stworzyli.

Zanurzenie, które dostosowuje się do Ciebie. Redukcja szumów Pro+

Zanurzenie, które dostosowuje się do Ciebie. Redukcja szumów Pro+

Adaptacyjna redukcja szumów szybko dostosowuje się do otoczenia, aby tłumić hałas zewnętrzny, w tym wiatr, w czasie rzeczywistym. Od muzyki po rozmowy, możesz zanurzyć się w dowolnym miejscu, nie ruszając palcem. Aby dostosować poziom przezroczystości lub redukcji szumów wiatru, wystarczy skorzystać z aplikacji Philips Headphones.

Doskonała jakość połączeń. Każde słowo jest głośne i wyraźne

Doskonała jakość połączeń. Każde słowo jest głośne i wyraźne

Możesz szczęśliwie wykonywać połączenia z najbardziej ruchliwych, hałaśliwych miejsc. Mikrofony kształtujące wiązkę skupiają się na dźwięku Twojego głosu, natomiast zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji powstrzymują szum tła od zakłócenia połączenia. Jeśli jest bardzo wietrznie, czujnik przewodzenia kostnego niezawodnie podgłośni Twój głos, więc nadal będzie Cię słychać.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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