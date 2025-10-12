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T2/00
Wyjątkowy, naturalny dźwięk
Redukcja szumów Pro+
Doskonała jakość połączeń
Ponadczasowe wzornictwo Fidelio
Od punktowego, kontrolowanego basu po ciepłe średnie tony i krystaliczne wysokie dźwięki – te wspaniałe słuchawki douszne zapewniają znakomity, naturalny dźwięk z precyzyjną separacją instrumentów. Dynamiczne przetworniki o zbalansowanej armaturze i powłoce grafenowej tworzą więcej szczegółów niż kiedykolwiek. Usłyszysz utwory, które wykonali Twoi ulubieni artyści – dokładnie tak, jak je stworzyli.
Adaptacyjna redukcja szumów szybko dostosowuje się do otoczenia, aby tłumić hałas zewnętrzny, w tym wiatr, w czasie rzeczywistym. Od muzyki po rozmowy, możesz zanurzyć się w dowolnym miejscu, nie ruszając palcem. Aby dostosować poziom przezroczystości lub redukcji szumów wiatru, wystarczy skorzystać z aplikacji Philips Headphones.
Możesz szczęśliwie wykonywać połączenia z najbardziej ruchliwych, hałaśliwych miejsc. Mikrofony kształtujące wiązkę skupiają się na dźwięku Twojego głosu, natomiast zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji powstrzymują szum tła od zakłócenia połączenia. Jeśli jest bardzo wietrznie, czujnik przewodzenia kostnego niezawodnie podgłośni Twój głos, więc nadal będzie Cię słychać.
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