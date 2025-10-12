ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Z parku na ulicę
  • Z parku na ulicę

1000 seriesSportowe słuchawki douszne z mikrofonem

TAA1009RD/10

Dostępne warianty

Czarny
Czarny
Czerwony
Czerwony

Z parku na ulicę

Poruszaj się w rytmie muzyki dzięki słuchawkom odpornym na pot, które doskonale dopasowują się do Twoich ruchów, zapewniając czysty dźwięk i energetyzujące basy. Elastyczna konstrukcja końcówek skrzydeł utrzymuje słuchawki w uszach, a przewód o długości 1,2 m pozwala na noszenie telefonu w kieszeni.

Poznaj wszystkie korzyści

Z parku na ulicę

  • 12 mm przetworniki dla czystego dźwięku

  • Konstrukcja skrzydełek zapewnia pewne dopasowanie

  • Przewód o długości 1,2 m

  • Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Czysty dźwięk, energetyzujące basy

Doskonale dostrojone 12-milimetrowe neodymowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk, a specjalne otwory wentylacyjne podbijają basy. Słuchawki douszne trzymają się w uchu, ale nie zagłębiają się w kanał uszny, co zapewnia komfort ich noszenia.

Słuchawki douszne, które nie wypadają z uszu – niezależnie od Twojej aktywności

Elastyczne, wyprofilowane zakładki na uszy umożliwiają regulację tych lekkich słuchawek, zapewniając wygodne dopasowanie i pełne bezpieczeństwo. Możesz się swobodnie poruszać, nie martwiąc się o to, że słuchawki wypadną w kluczowym momencie.

Prosty w obsłudze pilot na przewodzie z 3 przyciskami ułatwia sterowanie muzyką i połączeniami

Dołączony do zestawu pilot na przewodzie z 3 przyciskami sprawia, że korzystanie z tych słuchawek to czysta przyjemność. Wykonuj połączenia, nawiguj po swoich listach odtwarzania i pytaj o wszystko swojego asystenta głosowego – wszystko bez dotykania smartfona.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie