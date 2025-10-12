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TAA1009RD/10
Z parku na ulicę
Poruszaj się w rytmie muzyki dzięki słuchawkom odpornym na pot, które doskonale dopasowują się do Twoich ruchów, zapewniając czysty dźwięk i energetyzujące basy. Elastyczna konstrukcja końcówek skrzydeł utrzymuje słuchawki w uszach, a przewód o długości 1,2 m pozwala na noszenie telefonu w kieszeni.
12 mm przetworniki dla czystego dźwięku
Konstrukcja skrzydełek zapewnia pewne dopasowanie
Przewód o długości 1,2 m
Odporność na zachlapanie i pot IPX4
Doskonale dostrojone 12-milimetrowe neodymowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk, a specjalne otwory wentylacyjne podbijają basy. Słuchawki douszne trzymają się w uchu, ale nie zagłębiają się w kanał uszny, co zapewnia komfort ich noszenia.
Elastyczne, wyprofilowane zakładki na uszy umożliwiają regulację tych lekkich słuchawek, zapewniając wygodne dopasowanie i pełne bezpieczeństwo. Możesz się swobodnie poruszać, nie martwiąc się o to, że słuchawki wypadną w kluczowym momencie.
Dołączony do zestawu pilot na przewodzie z 3 przyciskami sprawia, że korzystanie z tych słuchawek to czysta przyjemność. Wykonuj połączenia, nawiguj po swoich listach odtwarzania i pytaj o wszystko swojego asystenta głosowego – wszystko bez dotykania smartfona.
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