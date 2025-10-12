Prosty w obsłudze pilot na przewodzie z 3 przyciskami ułatwia sterowanie muzyką i połączeniami

Dołączony do zestawu pilot na przewodzie z 3 przyciskami sprawia, że korzystanie z tych słuchawek to czysta przyjemność. Wykonuj połączenia, nawiguj po swoich listach odtwarzania i pytaj o wszystko swojego asystenta głosowego – wszystko bez dotykania smartfona.