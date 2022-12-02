ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie
  • Zawsze dopasowane do Ciebie

Produkcja zakończona

Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Opinie
Zawsze dopasowane do Ciebie
Od porannych biegów po popołudnia w biurze. Te bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless są wyposażone w odłączaną zakładkę na uszy, dzięki czemu możesz je łatwo dopasować. Etui z funkcją ładowania zapewnia do 20 godzin odtwarzania, a słuchawki mają wodoodporność klasy IPX7.
Poznaj wszystkie korzyści

Zawsze dopasowane do Ciebie

  • Elastyczna, dwukierunkowa konstrukcja

  • 20 godzin odtwarzania

  • Wyraźne połączenia. Tryb mono

  • Odporność na wodę i pot klasy IPX7

Stworzone z myślą o Twoich treningach. Gotowe na Twój dzień

Stworzone z myślą o Twoich treningach. Gotowe na Twój dzień

6-milimetrowe przetworniki zapewniają wyraźny, czysty dźwięk i potężne basy. Od ulubionych list odtwarzania po podcasty i inne dźwięki, które dodają Ci energii w ciągu dnia.

Wodoodporność klasy IPX7 i odporność na pot

Wodoodporność klasy IPX7 i odporność na pot

Te sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless są zgodne ze standardem IPX7, co oznacza, że są odporne na całkowite zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Pozostaną w uchu niezależnie od tego, jakiego jest kształtu i jak mocno się spocisz.

Zdejmowana zakładka na uszy. W Twoim stylu

Zdejmowana zakładka na uszy. W Twoim stylu

Niezależnie od tego, czy biegasz w parku, czy też wykonujesz intensywny trening interwałowy, zakładka na uszy zapewni idealne dopasowanie i zabezpieczy słuchawki przed wypadnięciem. Dostępne są trzy silikonowe nakładki na słuchawki douszne w różnych rozmiarach, a zakładki na uszy można zdjąć, gdy nie ćwiczysz.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.6

z 5

8

Opinie

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Zalety

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Zalety

dźwięk

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie