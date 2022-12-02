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Produkcja zakończona
TAA5205BK/00
Elastyczna, dwukierunkowa konstrukcja
20 godzin odtwarzania
Wyraźne połączenia. Tryb mono
Odporność na wodę i pot klasy IPX7
6-milimetrowe przetworniki zapewniają wyraźny, czysty dźwięk i potężne basy. Od ulubionych list odtwarzania po podcasty i inne dźwięki, które dodają Ci energii w ciągu dnia.
Te sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless są zgodne ze standardem IPX7, co oznacza, że są odporne na całkowite zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Pozostaną w uchu niezależnie od tego, jakiego jest kształtu i jak mocno się spocisz.
Niezależnie od tego, czy biegasz w parku, czy też wykonujesz intensywny trening interwałowy, zakładka na uszy zapewni idealne dopasowanie i zabezpieczy słuchawki przed wypadnięciem. Dostępne są trzy silikonowe nakładki na słuchawki douszne w różnych rozmiarach, a zakładki na uszy można zdjąć, gdy nie ćwiczysz.
3.6
z 5
8
Opinie
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Zalety
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Zalety
dźwięk
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe