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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Szczegółowy, naturalny dźwięk
Redukcja szumów Pro
Wyraźniejsze rozmowy w podróży
Niezawodne dopasowane do wnętrza ucha
Zatłoczona siłownia? Wietrzny park? Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, eliminując hałas zewnętrzny, w tym wiatr, w czasie rzeczywistym. Jeśli podczas biegu znajdziesz się w pobliżu ruchliwych dróg, możesz dotknąć słuchawki, aby włączyć tryb Awareness i włączyć dźwięki zewnętrzne.
Podczas rozmowy dedykowany mikrofon odbiera dźwięk Twojego głosu, a algorytm sztucznej inteligencji usuwa szumy z otoczenia. Osoba, z którą rozmawiasz, usłyszy Ciebie, a nie ruch uliczny czy rozmowy ludzi stojących obok Ciebie!
Nie ma znaczenia, w jaki sposób się poruszasz, te słuchawki zostają na miejscu. Silikonowe wkładki douszne mają teksturowany wzór zapewniający chwyt, który pomaga im pozostać w uszach i ułatwia ich trzymanie spoconymi rękami. Powierzchnia wkładek dousznych jest odblaskowa, co może zwiększyć widoczność w nocy.
Nagrody
4.9
z 5
37
Opinie
97%
poleca ten produkt
barkar1986
11/04/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Zalety
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Wady
Nie zauwazylem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Zalety
Moc, design, proste w obsłudze
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Zalety
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Wymaga aktualizacji oprogramowania. Aplikacja Philips Headphones poinformuje Cię, gdy najnowsza wersja oprogramowania będzie dostępna.