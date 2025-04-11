ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Twój niezbędnik treningowy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy
  • Twój niezbędnik treningowy

Słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Opinie | 97% poleca ten produkt

2 Nagrody

Twój niezbędnik treningowy
Od siłowni po ulicę — te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki sportowe z redukcją szumów zmotywują Cię do działania! Muzyka i podcasty brzmią świetnie, a jeśli zatrzymasz się, by odebrać telefon, zapewnią również wyraźną rozmowę. Niezawodne dopasowanie do ucha sprawia, że słuchawki pozostają na swoim miejscu.
Poznaj wszystkie korzyści

Twój niezbędnik treningowy

  • Szczegółowy, naturalny dźwięk

  • Redukcja szumów Pro

  • Wyraźniejsze rozmowy w podróży

  • Niezawodne dopasowane do wnętrza ucha

Zanurz się w muzyce. Noise Canceling Pro

Zanurz się w muzyce. Noise Canceling Pro

Zatłoczona siłownia? Wietrzny park? Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, eliminując hałas zewnętrzny, w tym wiatr, w czasie rzeczywistym. Jeśli podczas biegu znajdziesz się w pobliżu ruchliwych dróg, możesz dotknąć słuchawki, aby włączyć tryb Awareness i włączyć dźwięki zewnętrzne.

Wyraźniejsze rozmowy w podróży. Usłyszą Ciebie, a nie hałas

Wyraźniejsze rozmowy w podróży. Usłyszą Ciebie, a nie hałas

Podczas rozmowy dedykowany mikrofon odbiera dźwięk Twojego głosu, a algorytm sztucznej inteligencji usuwa szumy z otoczenia. Osoba, z którą rozmawiasz, usłyszy Ciebie, a nie ruch uliczny czy rozmowy ludzi stojących obok Ciebie!

Niezawodne dopasowane do wnętrza ucha. Ruszaj i trać czasu

Niezawodne dopasowane do wnętrza ucha. Ruszaj i trać czasu

Nie ma znaczenia, w jaki sposób się poruszasz, te słuchawki zostają na miejscu. Silikonowe wkładki douszne mają teksturowany wzór zapewniający chwyt, który pomaga im pozostać w uszach i ułatwia ich trzymanie spoconymi rękami. Powierzchnia wkładek dousznych jest odblaskowa, co może zwiększyć widoczność w nocy.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Nagrody

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

37

Opinie

97%

poleca ten produkt

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Zalety

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Wady

Nie zauwazylem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Zalety

Moc, design, proste w obsłudze

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Zalety

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Wymaga aktualizacji oprogramowania. Aplikacja Philips Headphones poinformuje Cię, gdy najnowsza wersja oprogramowania będzie dostępna.