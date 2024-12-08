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TAA6709BK/00
Otwarte słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przewodzenie powietrzne
Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP55
Do 28 godzin odtwarzania
Dzięki otwartej konstrukcji tych słuchawek nie musisz żonglować różnymi rozmiarami końcówek. Zamiast tego wygodne zaczepy na ucho są zapętlone wokół uszu, a gumowany zaczep na końcu każdego haka delikatnie chwyta za tylną część ucha, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo i niezawodne dopasowanie.
Muzyka, audiobooki, podcasty, playlista treningowa – bez względu na to, czego słuchasz, będzie to wysokiej jakości dźwięk z solidnym basem! Każda słuchawka jest dobrze osadzona na krzywiźnie ucha zewnętrznego, a precyzyjne przetworniki kierują dźwięk do kanału słuchowego bez uszczelniania go, dzięki czemu usłyszysz otoczenie podczas słuchania.
Spaceruj po lesie. Biegaj w deszczu. Stopień ochrony IP55 oznacza, że te otwarte słuchawki nie mają nic przeciwko potowi, wilgoci ani kurzowi, więc nigdy nie dadzą Ci wymówki, aby siedzieć na kanapie! Jeśli ruszasz się na zewnątrz, widoczność zapewni Ci światło do biegania.
4.8
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Zalety
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Wady
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Zalety
Wygodne, jakos dzwieku
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless