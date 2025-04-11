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Raty 3x0% z Klarna
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TAA7507BK/00
Doskonały dźwięk
Redukcja szumów Pro
Krystalicznie czyste połączenia
Niezawodne dopasowane do wnętrza ucha
Nie chcesz martwić się o codzienne ładowanie? Otrzymujesz 7 godzin odtwarzania, i dodatkowe 21 godzin dzięki etui. Włóż słuchawki douszne z powrotem do etui, aby naładować je w pełni w 2 godziny. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę. Etui można ładować bezprzewodowo lub za pośrednictwem złącza USB-C.
Musisz zadzwonić podczas biegu? Dzięki tym słuchawkom nie musisz się już osłaniać przed wiatrem. W trakcie rozmowy dwa mikrofony wykorzystujące SI i mikrofon wykorzystujący przewodzenie kostne łączą się, aby wyraźnie przekazywać dźwięk Twojego głosu.
Klasa IPX5 oznacza, że tych słuchawek nie uszkodzi kropla deszczu ani ulewa, więc nigdy nie dają wymówki, by zostać na kanapie! Jeśli pocisz się na siłowni, słuchawki również nie będą miały nic przeciwko.
4.9
z 5
37
Opinie
97%
poleca ten produkt
barkar1986
11/04/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Zalety
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Wady
Nie zauwazylem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Zalety
Moc, design, proste w obsłudze
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Zalety
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.