ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening
  • Nastaw się na trening

Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Opinie | 97% poleca ten produkt
Nastaw się na trening
Od inspirujących list odtwarzania po rozmowy z trenerem – te bezprzewodowe słuchawki true wireless sprawią, że ciągle będziesz w ruchu. Ciesz się doskonałym dźwiękiem i redukcją szumów oraz dopasowaniem, na którym możesz polegać – od codziennych treningów po długie wyścigi – słuchawki pozostaną w Twoich uszach.
Poznaj wszystkie korzyści

Nastaw się na trening

  • Doskonały dźwięk

  • Redukcja szumów Pro

  • Krystalicznie czyste połączenia

  • Niezawodne dopasowane do wnętrza ucha

Nie martw się. Uzyskaj nawet do 28 godzin odtwarzania z naładowanym etui

Nie martw się. Uzyskaj nawet do 28 godzin odtwarzania z naładowanym etui

Nie chcesz martwić się o codzienne ładowanie? Otrzymujesz 7 godzin odtwarzania, i dodatkowe 21 godzin dzięki etui. Włóż słuchawki douszne z powrotem do etui, aby naładować je w pełni w 2 godziny. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę. Etui można ładować bezprzewodowo lub za pośrednictwem złącza USB-C.

Krystalicznie wyraźne połączenia, nawet gdy jest wietrznie

Krystalicznie wyraźne połączenia, nawet gdy jest wietrznie

Musisz zadzwonić podczas biegu? Dzięki tym słuchawkom nie musisz się już osłaniać przed wiatrem. W trakcie rozmowy dwa mikrofony wykorzystujące SI i mikrofon wykorzystujący przewodzenie kostne łączą się, aby wyraźnie przekazywać dźwięk Twojego głosu.

Wyjdź na zewnątrz. Wodoodporność klasy IPX5

Wyjdź na zewnątrz. Wodoodporność klasy IPX5

Klasa IPX5 oznacza, że tych słuchawek nie uszkodzi kropla deszczu ani ulewa, więc nigdy nie dają wymówki, by zostać na kanapie! Jeśli pocisz się na siłowni, słuchawki również nie będą miały nic przeciwko.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

37

Opinie

97%

poleca ten produkt

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Zalety

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Wady

Nie zauwazylem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Zalety

Moc, design, proste w obsłudze

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Zalety

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.