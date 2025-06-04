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Produkcja zakończona
TAE1205BK/00
Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja
Dopasowane słuchawki
Odporność na zachlapanie i pot IPX4
Doskonała pasywna izolacja szumów
Dzięki klasie IPX4 słuchawki bezprzewodowe true wireless są odporne na zachlapanie z dowolnego kierunku. Nie musisz się martwić, że dostanie się do nich pot lub deszcz.
Elastyczne skrzydełka pasują do krawędzi ucha, zapewniając pewne dopasowanie i lepszą pasywną izolację szumów. Owalna wkładka akustyczna i wymienne nakładki na słuchawki douszne umożliwiają wygodne dopasowanie do ucha. Płaski przewód słuchawkowy wygodnie spoczywa na szyi niezależnie od tego, czy korzystasz ze słuchawek czy nie.
Słuchawki są wyposażone w magnetyczne elementy douszne, które przyciągają się do siebie, oraz płaski przewód słuchawkowy zapobiegający plątaniu. Po wyciągnięciu słuchawek z torby lub kieszeni będzie można od razu rozpocząć słuchanie muzyki bez konieczności rozplątywania supłów.
1.0
z 5
3
Opinie
Justyna 1
04/06/2025
Polska
Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(
Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.
Przegląd ten został wykonany dla TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Przegląd ten został wykonany dla TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Lolitarock
28/09/2023
Hrvatska
Jako loše slušalice
Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem
Przegląd ten został wykonany dla TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho
Przegląd ten został wykonany dla TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho
Dragos123451
01/05/2021
România
Produsul m-a impresionat negativ
Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..
Zalety
Nu pot sa gasesc.
Wady
Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,
Przegląd ten został wykonany dla TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon
Przegląd ten został wykonany dla TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon