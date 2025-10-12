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Słuchawki wokółuszne

TAH2005BK/00

To Twój czas
Od ulubionych utworów po najnowsze podcasty — te proste słuchawki nauszne zapewniają wygodne dopasowanie i czysty dźwięk. Przewód o długości 2 m idealnie nadaje się do codziennego użytku i umożliwia podłączanie ulubionych urządzeń.
Poznaj wszystkie korzyści

To Twój czas

  • Komfortowe elementy nauszne

  • Przetworniki o średnicy 40 mm

  • Lekka opaska

  • 2-metrowy przewód słuchawkowy

Włącz swoje dźwięki

Przewodowe słuchawki nauszne umożliwiają wygodne słuchanie tak długo, jak chcesz. Potężne 40-milimetrowe przetworniki zapewniają czysty, wyraźny dźwięk. Nauszny krój zapewnia dobrą pasywną izolację szumów, a inne osoby nie słyszą tego, czego słuchasz.

Wygoda przez cały dzień. Wygoda na co dzień

Regulowana, amortyzowana opaska dopasowuje się do każdej głowy, a miękkie poduszki nauszne doskonale nadają się do długiego słuchania muzyki. Nie ma baterii, więc nie ma ograniczeń czasu odtwarzania. Idealne do przesłuchiwania najnowszych podcastów.

Podłącz do ulubionych urządzeń

Przewód słuchawkowy o długości 2 m idealnie nadaje się do podłączenia laptopa lub tabletu. Jeśli jesteś w podróży, ten przewód umożliwia bezpieczne przechowywanie urządzenia w torbie lub kieszeni podczas słuchania bez użycia rąk.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie