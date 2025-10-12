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TAH2005BK/00
Komfortowe elementy nauszne
Przetworniki o średnicy 40 mm
Lekka opaska
2-metrowy przewód słuchawkowy
Przewodowe słuchawki nauszne umożliwiają wygodne słuchanie tak długo, jak chcesz. Potężne 40-milimetrowe przetworniki zapewniają czysty, wyraźny dźwięk. Nauszny krój zapewnia dobrą pasywną izolację szumów, a inne osoby nie słyszą tego, czego słuchasz.
Regulowana, amortyzowana opaska dopasowuje się do każdej głowy, a miękkie poduszki nauszne doskonale nadają się do długiego słuchania muzyki. Nie ma baterii, więc nie ma ograniczeń czasu odtwarzania. Idealne do przesłuchiwania najnowszych podcastów.
Przewód słuchawkowy o długości 2 m idealnie nadaje się do podłączenia laptopa lub tabletu. Jeśli jesteś w podróży, ten przewód umożliwia bezpieczne przechowywanie urządzenia w torbie lub kieszeni podczas słuchania bez użycia rąk.
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